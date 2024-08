Tak naprawdę wciąż niewiele wiadomo, co dzieje się w rosyjskim obwodzie kurskim. Minął już tydzień, odkąd siły ukraińskie wtargnęły do tego przygranicznego regionu, zajmując spore połacie terenu. Co ciekawe, w działaniach ofensywnych armia Kijowa wykorzystuje przekazane przez Polskę czołgi PT-91 Twardy.

Czołg PT-91 Twardy (zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Grygiel / PAP Od pierwszych dni sierpnia jesteśmy świadkami zdarzeń, które ciężko byłoby sobie wyobrazić na początku rosyjskiej inwazji - Ukraińcy prowadzą operację ofensywną na rosyjskim terytorium. Choć podobne próby były podejmowane już wcześniej, to obecna jest bez wątpienia największą i najlepiej zaplanowaną. W poniedziałek rosyjskie władze potwierdziły, że siły ukraińskie przejęły kontrolę nad co najmniej 28 miejscowościami. Innego zdania są ukraińskie konta zajmujące się OSINT-em (wywiadem bazującym na otwartych źródłach), które twierdziły, że wojska Kijowa okupowały 44 miejscowości. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski przekazał, że jego siły kontrolują ponad 1000 kilometrów kwadratowych powierzchni obwodu kurskiego. Jednym z największych miast, które znalazły się pod kontrolą sił ukraińskich, jest licząca ponad 5 tys. mieszkańców Sudża. Ukraińscy żołnierze opublikowali w mediach społecznościowych nagrania, na których widać, jak niczym niepokojeni jeżdżą bądź spacerują po centrum miasteczka. PT-91 Twardy w Rosji Walki trwają, ale wydarzenia w obwodzie kurskim są przysnute mgłą wojny. Informacje docierają do nas z dużym opóźnieniem, a głównym ich źródłem są zwykle rosyjskie konta na Telegramie i innych komunikatorach. Przekaz ze strony ukraińskiej jest mocno ograniczony. Nie oznacza to jednak, że do mediów społecznościowych nie przedostają się żadne nagrania. Na jednym z nich, opublikowanym na X, widać m.in. przekazany Ukrainie przez Polskę czołg PT-91 Twardy. Dzięki temu wiemy, że maszyny te biorą udział w operacji kurskiej Sił Zbrojnych Ukrainy. Warszawa miała dostarczyć Kijowowi 60 takich czołgów. Pojazdy trafiły na wyposażenie m.in. 22. Brygady Zmechanizowanej, która jest jedną z jednostek operujących na terenie Rosji. Na krótkim wideo widać, że czołg został doposażony w siatkową/prętową osłonę na wieży. To rzecz jasna niejedyna modyfikacja, jaką dokonali Ukraińcy. PT-91 to polska modernizacja czołgów T-72M1, opracowana na początku lat 90. XX wieku. Do Sił Zbrojnych RP trafiły 232 takie maszyny.

W ramach modernizacji znacząco został wzmocniony pancerz czołgu; poprawiona została również celność prowadzonego ognia. Do środka wsadzono ponadto mocniejszy silnik. Obecnie prowadzona jest wymiana kamer termowizyjnych na znacznie nowocześniejsze urządzenia.