W Belgii, w Holandii i w Niemczech w czasach epidemii koronawirusa zaczyna brakować pracowników sezonowych. Niektóre firmy są nieuczciwe - zdarza się, że w obawie przed wyjazdem polskich pracowników, szantażują ich - donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdj. ilustracyjne / HARALD SCHNEIDER / APA /

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska - Borginon, w Holandii z brakiem rąk do pracy boryka się sektor kwiatowy, w Niemczech nie ma kto zbierać szparagów, a w Belgii - brakuje pracowników w ogrodnictwie do pracy przy pakowaniu owoców.

Trzy największe europejskie organizacje rolno-spożywcze (Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope, CELCAA) zaapelowały do Komisji Europejskiej o "przeprowadzenia oceny potencjalnego niedoboru siły roboczej (w tym pracowników sezonowych) i jego wpływu na produkcję oraz o przygotowanie planów awaryjnych".



Polscy pracownicy, którzy pozostali w Belgii czy Holandii muszą oczywiście przestrzegać surowych środków wprowadzonych w związku z koronawirusem. Firmy, w których pracują, muszą zapewnić im odpowiednie warunki, a więc np. możliwość zachowania dystansu między pracownikami czy dostęp do środków dezynfekujących.

Niektóre firmy są nieuczciwe i wykorzystują Polaków w tej trudnej sytuacji - ustaliła korespondentka RMF FM w Belgii. Jedna ze słuchaczek zgłosiła nam na Gorąca Linię RMF FM, że belgijska firma we Flandrii - zajmująca się pakowaniem owoców - w obawie o utratę pracowników zaczęła szantażować Polaków niewypłaceniem wynagrodzenia, jeżeli wrócą do kraju. Jedźcie, ale my wam pieniędzy nie wypłacimy - usłyszała grupa Polaków, która zdecydowała o powrocie do Polski. Ja tam cztery miesiące już pracuję i boję się, że wrócę bez pieniędzy - mówi jeden z pracowników.

Grożono nawet Polakom odebraniem kluczyków do samochodów. Dopiero po telefonach dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon do dyrekcji firmy, sytuacja uległa poprawie. Dyrekcja zapewniła, że "doszło do nieporozumienia, a pieniądze tym, którzy już wyjechali zostaną wpłacone na konta".

Po pani telefonie, sytuacja zmieniła się w ciągu kilku godzin - mówi żona jednego z pracowników, która woli zachować anonimowość.

Są jednak w Belgii firmy, które dbają o polskich pracowników sezonowych i na przykład organizują dla nich catering, żeby mogli ograniczyć wychodzenie po zakupy, a także ułatwiają konieczne przejazdy.

Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM, są też kłopoty z powrotem polskich pracowników sezonowych. Kilka busów zostało zawróconych przez belgijską policję ze względu na brak zachowania odpowiedniego dystansu między pasażerami. Zdaniem policji pojazd do transportu osób - jeżeli nie jest to rodzina - musi zagwarantować odpowiednią odległość między pasażerami.

W Belgii z powodu koronawiursa zagrożone zbiory owoców i warzyw

Belgijska gazeta - Brussels Times - zauważa, że brak pracowników sezonowych najpierw uderzy w zbiory szparagów w Belgii, a także w Niemczech. W tej chwili mamy tylko dziesięciu pracowników sezonowych, podczas gdy do zebrania wszystkiego potrzebowalibyśmy około 60 pełnoetatowych pracowników - powiedział jeden z producentów, cytowany przez belgijskiego nadawcę radiowo-telewizyjnego RTBF.



W Belgii niedobór siły roboczej wpłynie nie tylko na uprawy szparagów, ale także na zbiory truskawek; plantacje truskawek znajdują się niedaleko miejscowości Hoogstraten w okolicach Antwerpii.



Związek rolników ABS alarmuje, że sytuacja jest bardzo trudna i obecnie na miejscu jest tylko 10 proc. potrzebnych pracowników.

Polskie opiekunki rezygnują z pracy w Niemczech

Media donoszą, że z powodu epidemii koronawirusa Polki rezygnują z opieki nad niemieckimi seniorami.



Z dotychczasowej pracy zrezygnowała pani Ewa, która pełniła opiekę domową nad seniorem w Kolonii. Boję się kontaktu z innymi ludźmi podczas podróży - zacytował ją "Tagesschau". Moja rodzina boi się o mnie i absolutnie nie chce żebym jechała - tłumaczyła swoją decyzję.



Inna bohaterka artykułu postanowiła wkrótce opuścić miasto Dueren na zachodzie Niemiec, gdzie opiekowała się starszą kobietą. Wrócę, gdy sytuacja się poprawi. Ale jeśli będzie tak, jak teraz, to wolę zostać w domu w Polsce - powiedziała dziennikarzom.



"Tagesschau" dodaje, że rodzinie seniorki udało się poprzez agencję znaleźć nową opiekunkę z Polski, która wkrótce ma przyjechać.



Serwis podaje, że w RFN może pracować do 300 tys. opiekunek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele niemieckich rodzin jest uzależnionych od zagranicznej opieki domowej - komentuje. Tego rodzaju usługom grozi "upadek".