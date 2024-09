Mieszkająca w Swansea w Walii 41-letnia Polka, Karolina Ż., została oskarżona o zabójstwo sześcioletniego chłopca i usiłowanie zabójstwa 67-letniego mężczyzny - przekazała policja południowej Walii. Kobieta w poniedziałek stanie przed sądem w Swansea.

W czwartek wieczorem Karolina Ż. została aresztowana w związku ze śmiercią sześcioletniego Alexandra Ż., który wcześniej tego samego wieczora zmarł w ich domu, a także w związku z usiłowaniem zabójstwa wcześniej tego samego dnia 67-letniego mężczyzny.

W komunikacie policji nie jest to doprecyzowane, ale to samo nazwisko oraz fakt, że mieszali razem może wskazywać, iż chłopiec prawdopodobnie był synem Karoliny Ż. Nie wiadomo natomiast, kim jest mężczyzna, którego kobieta próbowała zabić i jakie relacje ich łączyły ani też, gdzie miało dojść do próby zabójstwa.

Jeszcze w piątek policja poinformowała, że nie poszukuje nikogo innego w związku ze śmiercią chłopca.

W poniedziałek Karolina Ż. stanie przed sądem magistrackim w Swansea na wstępnym posiedzeniu, które sprowadzać się będzie do potwierdzenia jej tożsamości i adresu oraz wyznaczenia dalszych czynności w procesie.