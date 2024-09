Ukraińcy mieli także, zdaniem lokalnych władz, bezskutecznie ostrzelać elektrownię Kaszyra w pobliżu Moskwy.

Rosyjski MON podał, że nad obwodem kurskim strącono 46 ukraińskich dronów, 34 nad briańskim, 28 nad woroneskim i 14 nad biełgorodzkim. Resztę zniszczono nad kilkoma innymi regionami w zachodniej Rosji.

Według wstępnych informacji, w niedzielnej fali ataków dronowych nikt nie ucierpiał, ale Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Rosja rzadko ujawnia pełny zakres zniszczeń poniesionych w wyniku ukraińskich ataków powietrznych.

Ukraińcy czekają na zgodę na szersze wykorzystanie zachodniej broni

Kijów rozwija własne siły powietrzne, budując drony zdolne do uderzeń na terytorium Rosji. Nie zmienia to jednak faktu, że prezydent Wołodymyr Zełenski i jego administracja stale naciskają na zachodnich sojuszników, przede wszystkim na USA, by umożliwili im użycie dostarczanej broni do ataków na cele w Rosji. Ukraińcy tłumaczą, że pozwoli to osłabić zdolność Moskwy do kontynuowania agresji w Ukrainie.