Francuska policja schwytała dwóch domniemanych sprawców zuchwałej kradzieży cennego malowidła Banksy’ego w Paryżu. Rewizje w ich mieszkaniach przyniosły niespodziewane rezultaty.

W mieszkaniach domniemanych złodziei w wieku 32 i 34 lat policja odkryła wiele malowideł, których autorem mógł być właśnie Banksy. Eksperci ustalają teraz, czy chodzi o kradzione dzieła, czy też być może o taśmowo robione podróbki murali sławnego brytyjskiego artysty, które następnie sprzedawane były kolekcjonerom.

W czasie tych rewizji w podparyskim departamencie Seine-et-Marne nie odnaleziono natomiast na razie graffiti przedstawiającego szczura z przedmiotem przypominającym ołówek lub nóż, o którego kradzież mężczyźni są podejrzani.

We wrześniu ubiegłego roku malowidło to zostało w nocy wycięte piłą z metalowej tablicy informacyjnej koło renomowanego paryskiego Centrum Kultury im. Georgesa Pompidou, na której Banksy je stworzył. Złodzieje przebrani byli za robotników zatrudnionych przez stołeczne merostwo. Wielu przechodniów było przekonanych, że wycinają oni z metalowej tablicy dzieło sławnego brytyjskiego artysty, by umieścić je na wystawie poświęconej twórczości tego ostatniego.