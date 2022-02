21-letni Polak został śmiertelnie dźgnięty nożem w Eltham w południowo-wschodnim Londynie - podały lokalne media. Jak przekazała znajoma rodziny zabitego, został on zaatakowany, gdy wyszedł na chwilę do sklepu po mleko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek krótko po godz. 17. Jak podało radio LBC, ofiarą zabójstwa jest Bartosz W., który pracował na budowie. Grupa osób miała zaatakować go przed miejscowym sklepem spożywczym. Po przewiezieniu mężczyzny do szpitala, stwierdzono jego zgon.

Na razie nikogo nie zatrzymano w związku z tą sprawą. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia.

"Bartek został zaatakowany we wtorek, 8 lutego, przed lokalnym sklepem spożywczym. Wyszedł ze swoją dziewczyną po mleko... Po bezskutecznych próbach ratowania życia, niestety wkrótce potem zmarł. Miał 21 lat i całe życie przed sobą, wkrótce miał rozpocząć nową pracę. Jego rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i w szoku" - napisała znajoma matki zabitego, uruchamiając na platformie fundraisingowej GoFundMe zbiórkę, której celem jest pokrycie kosztów pogrzebu.