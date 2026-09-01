Pokłuta dłoń Putina i dezorientacja. Co się dzieje z rosyjskim przywódcą?

RMF24

Na nagraniach opublikowanych przez Kreml widać ciemną plamę na lewej dłoni Władimira Putina – zwrócił uwagę niezależny portal The Moscow Times. Trzech lekarzy, z którymi rozmawiała redakcja, oceniło, że może to być ślad po iniekcji dożylnej.

Ślad na dłoni rosyjskiego prezydenta można zauważyć na materiale z jego wystąpienia do uczniów i studentów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Putin częściowo zasłaniał lewą dłoń prawą ręką, jednak plama była widoczna, gdy gestykulował.

Według The Moscow Times podobny ślad pojawił się też w nagraniu z życzeniami dla górników, opublikowanym dwa dni wcześniej.

Jeden z rozmówców portalu, lekarz pogotowia z Moskwy, określił widoczną plamę jako „trzydniowy krwiak po zastrzyku”. Anestezjolog powiedział z kolei, że wygląda ona jak efekt „nieostrożnej iniekcji”.

Kardiolog, cytowany przez redakcję, zaznaczył, że dłoń nie jest standardowym miejscem wkłucia. Zwykle wykorzystuje się żyły w zgięciu łokciowym. Iniekcję w dłoń można jednak wykonać m.in. w sytuacji, gdy żyły w okolicy łokcia były wcześniej wielokrotnie używane podczas terapii dożylnej lub gdy potrzebne jest szybkie podanie leku.

The Moscow Times zauważa, że śladu nie było widać na nagraniach ze spotkań Putina z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem 1 września oraz z nauczycielami 29 sierpnia.

73-letni Putin nie ujawnia szczegółowych danych dotyczących swojego zdrowia. Pojawiające się od lat doniesienia i spekulacje na ten temat nie zostały potwierdzone przez Kreml.

Putin przemawia do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (fot. IMAGO/Kirill Zykov/Imago Stock and People/East News)

Putin kaszle i chrząka. Nagranie szybko usunięto z kanałów Kremla Wpadka wizerunkowa Władimira Putina - w sieci pojawiło się nagranie, na którym prezydent Rosji wielokrotnie kaszle, przerywa przemówienie i wyraźnie zmaga się z problemami z głosem podczas nagrywania orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.…

Jak przypomina rosyjski portal, zdrowie prezydenta Rosji stało się centralną sprawą dla kraju, który wydaje rocznie miliardy na badania nad przedłużeniem życia. Program nadzorowany przez córkę Putina, Marię Woroncową skupia się na biodrukowaniu tkanek i terapii genowej.

Putin zgubił kierunek na szczycie w Biszkeku

„Daily Express” podał, że podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu Putin miał ruszyć w niewłaściwym kierunku po zakończeniu spotkania. Prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow miał wskazać mu drogę do wyjścia.

Brytyjski tabloid opisał to jako oznakę dezorientacji.