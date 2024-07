Fani Harry’ego Pottera będą zawiedzeni. Pociąg do Hogwartu nie odjedzie ze stacji King’s Cross 1 września. Wydarzenie "Back to Hogwart" zostaje przeniesione do świata wirtualnego. Powód? Tłumy osób oblegających londyńską stację każdego roku.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock "W tym roku wydarzenie 'Back to Hogwart' nie będzie celebrowane w przyjętej do tej pory formule" - poinformował Wizarding World, klub zrzeszający fanów Harry’ego Pottera, który jest organizatorem akcji. Z powodu rosnącego zainteresowania i tłumów oblegających stację każdego roku, które utrudniają życie pasażerom, organizatorzy zdecydowali się przenieść wydarzenie do świata wirtualnego. Jak przekazano w komunikacie, 1 września o godzinie 11.00 na oficjalnym kanale Harry’ego Pottera na platformie YouTube wyemitowany zostanie specjalny program, poświęcony rozpoczęciu roku szkolnego w Hogwarcie. Jego gospodarzem będzie prezenter radiowo-telewizyjny, Sam Thompson.

Każdego roku, 1 września tłumy fanów powieści o Harrym Potterze przybywały na dworzec King’s Cross w Londynie, by wspólnie celebrować wydarzenie "Back to Hogwart".

Instagram Rolka Wywoływanie pociągu "Hogwarts Express", pojawienie się go na tablicach informacyjnych, wspólne odliczanie do odjazdu składu do szkoły magii - takie atrakcje czekały do tej pory na wszystkich, którzy zjawiali się na londyńskiej stacji King’s Cross. W ten oryginalny sposób fani Harry’ego Pottera świętowali rozpoczęcie roku szkolnego w Hogwarcie. Zobacz również: Eksplozja w zakładach największego niemieckiego koncernu chemicznego

