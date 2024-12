Aktorka podkreśliła, jak istotne jest zwracanie uwagi na wszelkie sygnały, które wysyła nasze ciało. "Ból, dyskomfort, a nawet subtelne zmiany często mają głębszy sens. Wsłuchanie się w nie może uratować życie" - napisała.

"Ponadto świadomość ma znaczenie. Nie miałam pojęcia, że u 3 na 100 tys. kobiet w ciąży w grupie wiekowej 30+ zdiagnozowano CVT (zakrzepica naczyń żylnych mózgu - red.). To bardzo ważne, aby dokonać wczesnej diagnozy. Choć to rzadka choroba, to jednak występuje, a wiedza o jej istnieniu jest pierwszym krokiem do jej leczenia" - dodała.