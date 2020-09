Tematem rozmów ministrów do spraw europejskich podczas spotkania w Brukseli jest m.in. kwestia praworządności w Polsce. Kraje Unii Europejskiej, które opowiadają się za mechanizmem "pieniądze za praworządność" są w ofensywie. "Nie może być on rozwodniony pod żadnym względem. To jest absolutny priorytet fińskiego rządu" – powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, fińska minister ds. europejskich Tytti Tuppurainen.

