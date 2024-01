Szef Pentagonu Lloyd Austin przeszedł w grudniu 2023 r. zabieg prostatektomii w związku z wykrytym u niego rakiem prostaty - podał Departament Stanu. Komplikacje po operacji spowodowały, że od 1 stycznia przebywa w szpitalu. Według lekarzy jego stan się stale poprawia.

Lloyd Austin / PAP/Abaca

Jak podał w oświadczeniu wojskowy szpital Walter Reed, w którym przebywa amerykański sekretarz obrony, Austin przeszedł zabieg usunięcia prostaty z powodzeniem i został wypisany dzień po operacji.

"Jego rak prostaty został wykryty wcześnie, a jego prognozy są doskonałe" - podkreśliła placówka. Dodała przy tym, że przyczyną ponownego przyjęcia Austina do szpitala był silny ból brzucha i nogi spowodowany infekcją dróg moczowych.

Resort obrony dotąd odmawiał podania powodów hospitalizacji Austina oraz przebytej przez niego operacji. Pytany o przyczyny, rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder stwierdził, że rak prostaty i związana z nim operacja jest "głęboko osobistą" sprawą. Powiedział też, że mimo polepszania się stanu Austina, nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci ze szpitala. Podkreślił jednak, że od piątku w pełni wykonuje swoje obowiązki zdalnie ze szpitala.

Sprawa stanu zdrowia szefa Pentagonu wywołała polityczną burzę w Waszyngtonie. Departament poinformował o niej Biały Dom dopiero po trzech dniach, a opinię publiczną po czterech dniach po przyjęciu w szpitalu. Biały Dom nie został też poinformowany o samej operacji prostaty.

Zarówno Austin, jak i Ryder przyznali, że popełnili błędy i zapowiedzieli dokonanie przeglądu procedur, by zapewnić, że sytuacja się więcej nie powtórzy. Mimo wezwań do dymisji, Biały Dom i Pentagon zaprzeczyły, by rozważały zwolnienie Austina.