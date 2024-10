"Jestem wnukiem jednego z wyzwolicieli Bredy i jestem dumny ze swojego nazwiska" - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM 50-letni Paul Jankowski, dyrektor szkoły podstawowej w Zundert. W niedzielę w Bredzie odbywają się oficjalne uroczystości z okazji 80. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Zdjęcie z archiwum prywatnego / Bronisław Jankowski i Bep Timmers / Archiwum prywatne

"Dziadek do pamiętnika wpisał się po polsku"

Historia Bronisława Jankowskiego jest podobna do innych historii żołnierzy generała Maczka. Po wyzwoleniu Bredy stacjonował ze swoją dywizją w mieście, przeczekując zimę. Wtedy poznał Holenderkę Bep Timmers.



Tak jak wielu innych żołnierzy, którzy nie mogli wrócić do Polski, udał się z powrotem do miasta, które go tak serdecznie przywitało i ożenił się z Bep Timmers.



Paul Jankowski pamięta z dzieciństwa swojego dziadka. Jak opowiada, kiedy miał 9 lat, siadł przy jego łóżku, gdy Bronisław już ciężko chorował (zmarł w 1989 r.).

Wpisał mi się do pamiętnika po polsku i babcia musiała to przetłumaczyć na niderlandzki - wyznał Paul.

Bronisław Jankowski nie mówił dobrze po niderlandzku. Choć jak przyznał Paul, "pamiętam, że po niderlandzku przeklinał".



"Dziadek nigdy nie opowiadał o wojnie"

Dziadek nigdy nie opowiadał o wojnie. Nigdy nie wspominał wojny, ani nawet samego wyzwolenia Bredy. To był dla niego zamknięty rozdział. Tutaj rozpoczął nowe życie - opowiadał Jankowski.



Rodzina z pokolenia na pokolenie przekazuje pamięć o swoim przodku i polskich wyzwolicielach, chociaż ani Paul, ani jego ojciec i dzieci nie mówią po polsku.



"By nikt nie zapomniał o polskich bohaterach i o tym, kto przyniósł nam wolność"

Paul gra na trąbce w orkiestrze - na wszystkich uroczystościach z okazji wyzwolenia Bredy.

Przekazujemy tę pamięć z pokolenia na pokolenia - mówił Paul.

Ostatnio kilkunastoletnia córka Paula wygłosiła w szkole referat na temat swojego pradziadka i historii wyzwolenia Bredy.

Jestem dumny ze swojego nazwiska i zawsze wyjaśniam, kim był mój dziadek i opowiadam historię wyzwolenia Bredy - podsumował Jankowski.