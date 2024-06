Papież Franciszek stwierdził, że ci, którzy prowadzą wojny i uważają się za możnych, są „nędzarzami w oczach Boga”, a zła polityka rodzi nowych biednych. To słowa z ogłoszonego dziś papieskiego orędzia na VIII Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony 17 listopada.

Papież Franciszek / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

Przemoc spowodowana wojnami wyraźnie pokazuje, jak bardzo aroganccy są ci, którzy uważają się za możnych wobec ludzi, podczas gdy w oczach Boga są nędzarzami - napisał Franciszek.

Dodał w opublikowanym w Watykanie przesłaniu: Jakże wielu nowych ubogich rodzi ta zła polityka prowadzona za pomocą broni, jakże wiele niewinnych ofiar! Jednak nie możemy się wycofać. Uczniowie Pana wiedzą, że każdy z tych maluczkich nosi oblicze Syna Bożego, a nasza solidarność i znak chrześcijańskiej miłości muszą dotrzeć do każdego z nich. Ubodzy mają uprzywilejowane miejsce w sercu Pana - zaznaczył papież.



Podkreślił: Bóg zna cierpienie swoich dzieci i jako ojciec otacza opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują: ubogich, zepchniętych na margines, cierpiących, zapomnianych.



Nikt nie jest wykluczony z jego serca, ponieważ przed nim wszyscy jesteśmy ubodzy i potrzebujący. Wszyscy jesteśmy żebrakami, ponieważ bez Boga bylibyśmy niczym - wyjaśnił Franciszek.



Światowa mentalność chce, by stać się kimś także kosztem wszystkiego i wszystkich, naruszając reguły społeczne, by osiągnąć i zdobyć bogactwo. Co za smutna iluzja. Szczęścia nie zdobywa się depcząc prawo i godność innych - ostrzegł papież.



Zaapelował do ubogich: Nie traćcie nadziei"; Bóg jest czuły wobec każdego z was i jest blisko was - dodał.