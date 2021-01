Papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu złożoną przez arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego na Białorusi Tadeusza Kondrusiewicza - podał Watykan. Nastąpiło to w dniu 75. urodzin hierarchy.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz / Mateusz Marek / PAP

Papież mianował administratora apostolskiego, którym został biskup Kazimierz Wielikosielec.



Niedawno abp Tadeusz Kondrusiewicz powrócił po dłuższym czasie na Białoruś po tym, jak wcześniej nie pozwalały mu na to władze kraju.

31 sierpnia Kondrusiewicz, będący obywatelem Białorusi, nie został wpuszczony do kraju bez podania przyczyn. Władze kościelne na Białorusi zauważyły wówczas, że zakazanie wjazdu do kraju własnemu obywatelowi jest niezgodne z prawem białoruskim, a działania władz uznano za "naciski na Kościół".



Prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył 1 września, że Kondrusiewicz "nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania". Łukaszenka oznajmił również, że metropolita trafił na listę osób z zakazem wjazdu, wspólną dla Rosji i Białorusi.



O tej sytuacji hierarcha opowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Przyjechałem do Polski na Pierwszą Komunię Św. syna mojej siostrzenicy. Moja siostra zginęła już dawno, więc przyjechałem, żeby te więzi rodzinne podtrzymywać. Przy okazji miałem jeszcze kilka celebracji w archidiecezji białostockiej. Kiedy wracałem w poniedziałek do domu, na granicy białoruskiej powiedziano mi, że nie mam prawa wjazdu. Spytałem dlaczego, ale nie było komentarza - mówił 3 września.

17 grudnia do Mińska pojechał specjalny wysłannik papieża Franciszka arcybiskup Claudio Gugerotti, były nuncjusz apostolski na Białorusi. Spotkał się on z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką. Kilka dni później władze białoruskie ogłosiły, że nie ma już przeszkód w powrocie abp. Tadeusza Kondrusiewicza.



Urodzony 3 stycznia 1946 roku w Odelsku na Białorusi Tadeusz Kondrusiewicz był administratorem apostolskim Mińska w latach 1989-1991. Następnie Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji. Funkcję tę pełnił do 2002 roku.



Od 1999 do 2005 roku Kondrusiewicz był przewodniczący Konferencji Episkopatu Rosji, a także do 2007 r. arcybiskupem metropolitą moskiewskim. To za jego czasów odbudowano struktury Kościoła w tym kraju. Kluczowe wydarzenie miało miejsce w 2002 roku, gdy papież Jan Paweł II podniósł administraturę apostolską w Moskwie do rangi archidiecezji i nadał jej nazwę Archidiecezji Matki Bożej. Rozwinęła ona działalność w wielu dziedzinach, w tym także na polu edukacji.



Od 2007 roku z nominacji Benedykta XVI arcybiskup Kondrusiewicz został metropolitą mińsko-mohylewskim. Pełnił ponadto funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Białorusi.