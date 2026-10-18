Papież poleci do Ameryki Południowej? Zdecydowane stanowisko chirurga

W dniach 6-17 listopada papież ma odwiedzić Urugwaj, Peru i Argentynę.
Chirurg: Papież zniesie trudy pielgrzymki
W wywiadzie dla watykańskich mediów profesor Margaritora, chirurg klatki piersiowej, podkreślił, że w ciągu około dziesięciu dni Leon XIV powinien w pełni odzyskać siły.
Wyraził też opinię, że papież zniesie trudy pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej. Jej trasa to ponad 30 tysięcy kilometrów, kilkanaście lotów samolotem. To także zmiany klimatu i wysokości.
W sobotę, piątym dniu hospitalizacji, papież opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli, gdzie był operowany. Wyszedł ze szpitala w dobrej formie.
Jeśli chodzi o długą podróż, obejmującą przeloty samolotem, która ma się odbyć za mniej więcej trzy tygodnie, powiedziałbym, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do jej odbycia - powiedział profesor Margaritora.
Nowotwór wykryty przypadkowo
Nowotwór złośliwy płuca u papieża został wykryty zupełnie przypadkowo, co niestety zdarza się dość często. Podczas rutynowych badań obrazowych jamy brzusznej zauważono niewielką zmianę w obrębie podstawy płuca - wyjaśnił lekarz.
Ten nowotwór, szczególnie we wczesnym stadium, nie daje żadnych objawów. Widzieliśmy to na przykładzie papieża, który nie miał żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i czuł się doskonale - dodał.
Operację, którą Leon XIV przeszedł we wtorek, chirurg określił jako rutynową.
Papież miał dużo silnej woli
Papież włożył w powrót do zdrowia po operacji całe serce i wszystkie siły, wykazując się determinacją właściwą najbardziej zmotywowanym pacjentom po tego rodzaju zabiegach - powiedział chirurg.
Jak stwierdził, Leon XIV miał dużo silnej woli, by jak najszybciej odzyskać sprawność, co przekładało się na postępy w rekonwalescencji.
W niedzielę w południe papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański; tydzień po tym, gdy ogłosił również przy tej okazji, że lekarze wykryli u niego guzek na płucu. Wiadomość ta wywołała wówczas szok.
Na Placu Świętego Piotra oczekiwane są tysiące osób z całego świata.