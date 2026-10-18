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Papież poleci do Ameryki Południowej? Zdecydowane stanowisko chirurga

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (08:41)

Leon XIV w sobotę po południu opuścił Poliklinikę Gemelli. Profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem chirurgów podczas operacji usunięcia papieżowi nowotworu płuca, uważa, że nie ma przeciwwskazań do podróży Ojca Świętego do Ameryki Południowej.

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Papież poleci do Ameryki Południowej? Zdecydowane stanowisko chirurga
Papież Leon XIV po opuszczeniu szpitala, fot. MASSIMO PERCOSSI /PAP/EPA

W dniach 6-17 listopada papież ma odwiedzić Urugwaj, Peru i Argentynę.

Chirurg: Papież zniesie trudy pielgrzymki

W wywiadzie dla watykańskich mediów profesor Margaritora, chirurg klatki piersiowej, podkreślił, że w ciągu około dziesięciu dni Leon XIV powinien w pełni odzyskać siły. 

Wyraził też opinię, że papież zniesie trudy pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej. Jej trasa to ponad 30 tysięcy kilometrów, kilkanaście lotów samolotem. To także zmiany klimatu i wysokości.

W sobotę, piątym dniu hospitalizacji, papież opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli, gdzie był operowany. Wyszedł ze szpitala w dobrej formie.

Jeśli chodzi o długą podróż, obejmującą przeloty samolotem, która ma się odbyć za mniej więcej trzy tygodnie, powiedziałbym, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do jej odbycia - powiedział profesor Margaritora.

Nowotwór wykryty przypadkowo

Nowotwór złośliwy płuca u papieża został wykryty zupełnie przypadkowo, co niestety zdarza się dość często. Podczas rutynowych badań obrazowych jamy brzusznej zauważono niewielką zmianę w obrębie podstawy płuca - wyjaśnił lekarz.

Ten nowotwór, szczególnie we wczesnym stadium, nie daje żadnych objawów. Widzieliśmy to na przykładzie papieża, który nie miał żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i czuł się doskonale - dodał.

Operację, którą Leon XIV przeszedł we wtorek, chirurg określił jako rutynową.

Papież miał dużo silnej woli

Papież włożył w powrót do zdrowia po operacji całe serce i wszystkie siły, wykazując się determinacją właściwą najbardziej zmotywowanym pacjentom po tego rodzaju zabiegach - powiedział chirurg.

Jak stwierdził, Leon XIV miał dużo silnej woli, by jak najszybciej odzyskać sprawność, co przekładało się na postępy w rekonwalescencji.

W niedzielę w południe papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański; tydzień po tym, gdy ogłosił również przy tej okazji, że lekarze wykryli u niego guzek na płucu. Wiadomość ta wywołała wówczas szok.

Na Placu Świętego Piotra oczekiwane są tysiące osób z całego świata. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV

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