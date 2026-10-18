Tysiące wiernych czekały na papieża. Leon XIV w dobrej formie po operacji

RMF24

Tłumy przybyły w niedzielę na spotkanie z papieżem w Watykanie. Leon XIV po raz pierwszy po operacji usunięcia nowotworu płuca zwrócił się do wiernych. Dziękował personelowi medycznemu za opiekę i wiernym za modlitwy oraz wsparcie.

Papież: Dziękuję wszystkim

Papież, który w sobotę opuścił Poliklinikę Gemelli, zwracając się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego, mówił silnym głosem. Był wyraźnie w dobrej formie i zadowolony ze spotkania. Na Placu Świętego Piotra było wielu Polaków.

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w tych dniach modlili się za mnie. Czułem naprawdę wasze wsparcie. Dziękuję. Szczególne uznanie wyrażam lekarzom, pielęgniarzom i całemu personelowi Polikliniki Gemelli - powiedział papież oklaskiwany przez wiernych.

To doświadczenie sprawiło, że poczułem w sposób szczególny bliskość z tymi, którzy zmagają się z chorobą i stanem niemocy. Po przejściu tej delikatnej fazy, jak wiecie, wznowię stopniowo moją aktywność, zawsze z pomocą Boga i waszych modlitw. Dziękuję ponownie, dziękuję wszystkim - podkreślił Leon XIV.

Papież poleci do Ameryki Południowej? Zdecydowane stanowisko chirurga Leon XIV w sobotę po południu opuścił Poliklinikę Gemelli. Profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem chirurgów podczas operacji usunięcia papieżowi nowotworu płuca, uważa, że nie ma przeciwwskazań do podróży Ojca Świętego do Ameryki…

„Cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”

Tematem papieskich rozważań przed południową modlitwą Anioł Pański były słowa Jezusa z Ewangelii: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Leon XIV podkreślił, że „Jego Królestwo nie uchyla ludzkich obowiązków ani odpowiedzialności. Wymaga jednak życia bez kompromisów, wolnego od niegodziwych ambicji i niesprawiedliwych interesów, tak aby ponad wszystko przedkładać Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość”.

Właśnie taki jest profil tego, kto „oddaje cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”: jest prawdomówny, nie kieruje się bojaźliwą uległością ani hipokryzją, jest wolny, by czynić dobro. Prośmy Pana, aby pomagał nam być takimi - mówił papież.