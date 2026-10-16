Papież Leon XIV rozmawiał z Putinem. Wezwał do zawieszenia broni

RMF24

Papież Leon XIV rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ojciec Święty wyraził swoje „głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki, w obwodzie chersońskim” i wezwał do zawieszenia broni, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej – przekazał serwis Vatican News.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało w piątkowe popołudnie oświadczenie, w którym poinformowano, że przebywający w szpitalu papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej.

„Podczas rozmowy Ojciec Święty wyraził swoje głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim i wezwał do zawieszenia broni, aby umożliwić dostarczenie żywności i pomocy medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej” – można przeczytać w oświadczeniu cytowanym przez serwis Vatican News.

Oleszki odcięte od świata. „Ludzie nie przeżyją dzięki oświadczeniom” W okupowanych przez Rosję Oleszkach w obwodzie chersońskim pogłębia się kryzys humanitarny. Według relacji mieszkańców, wolontariuszy i ukraińskich urzędników, do miasta od końca maja nie docierają regularne dostawy żywności ani leków, a drogi…

Papież w rozmowie z Putinem również „potwierdził zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz promowania dialogu i pokoju”. Jak wskazał serwis Vatican News, była to druga rozmowa telefoniczna Leona XIV z Władimirem Putinem. Pierwszy raz rozmawiali oni 4 czerwca 2025 r., niecały miesiąc po konklawe.

Ojciec Święty zaapelował wtedy, aby Rosja wykonała gest na rzecz pokoju. Podkreślał też „znaczenie dialogu” w poszukiwaniu „pozytywnych kontaktów” i „rozwiązań konfliktu”. Czerwcowa rozmowa dotyczyła też „sytuacji humanitarnej, konieczności zapewnienia pomocy tam, gdzie jest to potrzebne, oraz o nieustannych wysiłków na rzecz wymiany jeńców”.