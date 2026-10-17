Papież Leon XIV opuścił szpital po operacji

RMF24

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Papież Leon XIV opuścił w sobotę szpital i wrócił do Watykanu. We wtorek chirurdzy z kliniki Gemelli przeprowadzili operację usunięcia nowotworu płuca papieża. Rano lekarze uznali, że wyniki badań kontrolnych pozwalają na wypis.

W sobotę rano papież przeszedł badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej. Ich wyniki pozwoliły lekarzom podjąć decyzję o wypisaniu go ze szpitala.

Przed Polikliniką Gemelli w Rzymie papieża entuzjastycznie powitały setki osób. 71-letni papież samodzielnie przeszedł do czekającego na niego samochodu. Po drodze zatrzymał się, by porozmawiać z ludźmi z tłumu.

Leon XIV przebywał w szpitalu od pięciu dni po operacji prawego płuca.

Przed opuszczeniem placówki papież odprawił mszę w zamienionym na kaplicę pomieszczeniu na 10. piętrze, obok jego pokoju.

Stolica Apostolska poinformowała również, że w niedzielę papież poprowadzi modlitwę Anioł Pański z okna papieskiego apartamentu.

U papieża wykryto nowotwór

U Leona XIV zdiagnozowano gruczolakoraka płuca – najczęstszą postać raka płuc. Diagnoza dotycząca papieża, uznawanego za stosunkowo młodego i pełnego energii, wybranego zaledwie w maju 2025 roku, wywołała szok. Pojawiły się także pytania o dalszy kształt jego pontyfikatu w obliczu choroby.

Lekarze papieża przekazali, że operacja zakończyła się powodzeniem i bez komplikacji. Nie ujawnili dotąd wielkości guza ani tego, czy choroba rozprzestrzeniła się do pobliskich węzłów chłonnych – czynników kluczowych dla oceny rokowań.