Za nami Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Bezpośrednio po mszy kończącej spotkanie młodych z całego świata papież odwiedził Dom Miłosiernego Samarytanina gdzie spotkał się z osobami chorymi na AIDS. Franciszek zaapelował także o pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli oraz poszanowanie praw człowieka.

Papież Franciszek spotkał się z chorymi na AIDS / PAP/EPA/ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Obojętność rani i zabija. Bliźni to przede wszystkim oblicze, które spotykamy po drodze i którym dajemy się poruszyć i wzruszyć: przejść od naszych planów i priorytetów, i wzruszyć się głęboko tym, czym żyje dana osoba, aby uczynić miejsce i przestrzeń na naszej drodze - mówił papież w ośrodku założonym 15 lat temu dla osób zmagających się z AIDS. Chorzy mogą w nim znaleźć nie tylko opiekę i leczenie ale także wsparcie duchowe i psychologiczne.

W spotkaniu z Ojcem Świętym uczestniczyli też przedstawiciele oraz podopieczni innych kościelnych ośrodków dobroczynnych, między innymi z Ośrodka Jana Pawła II.

Franciszek podkreślił, że pobyt w takim miejscu bardzo dużo uświadamia - wyrywa życie z komfortu i pokazuje co jest najważniejsze.

Bezpośrednio po spotkaniu z chorymi w papież zaapelował o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli, poszanowanie praw człowieka i dążenia do dobra obywateli. Podkreślił, że podczas trwania światowych Dni Młodzieży bardzo dużo myślał o Wenezueli.

Odczuwam z nim bliskość i proszę Boga o to, aby w tym momencie trudności poszukiwać sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania, by przezwyciężyć kryzys, szanując prawa człowieka i dążąc do dobra wszystkich obywateli kraju - oświadczył Franciszek.

W przemówieniu Franciszek mówił też o obchodzonym w niedzielę Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Musimy utrzymywać żywą pamięć o przeszłości i uczyć się z mrocznych stron historii po to, by nie powtórzyć nigdy więcej tych samym błędów - oświadczył.

Modlił się też za ofiary sobotniego zamachu terrorystycznego na Filipinach, w katolickiej katedrze na wyspie Jolo oraz za a ofiary tragedii w Brazylii, gdzie w wyniku przerwania tamy zginęło około 30 osób, a 300 uznaje się za zaginione.

Opracowanie: