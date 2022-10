Palestyński lider religijny Mahmud Habbasz, doradca przywódcy Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, wydał fatwę zakazującą Palestyńczykom kupowania w sklepach hiszpańskiej sieci odzieżowej Zara. To reakcja na spotkanie właściciela sklepów tej firmy w Izraelu Joeya Schwebla z przywódcą izraelskiej radykalnej prawicy - podał hiszpański dziennik "ABC" za palestyńską agencją Wafa. Habbasz wezwał władze krajów islamskich na całym świecie do przyłączenia się do bojkotu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Po ukazaniu się religijnego edyktu media społecznościowe zalała fala nagrań, na których Palestyńczycy palą ubrania Zary. Fatwa zabrania wiernym zawierania jakichkolwiek transakcji z hiszpańską siecią "do czasu zerwania kontraktu z jej operatorem w Izraelu". Palestyńskie ministerstwo ds. gospodarki zażądało wyjaśnienia stanowiska w tej sprawie od zarządu firmy. Właściciel sklepów Zary w Izraelu nie chce komentować Schwebel spotkał się w ostatnich dniach w swoim domu z politykiem radykalnej antyarabskiej partii Żydowska Siła Itamarem Ben Gwirem. Według hiszpańskiej agencji informacyjnej Europa Press Schwebel zorganizował w swojej posiadłości zbiórkę funduszy dla Ben Gwira, który będzie kandydował w wyborach parlamentarnych w Izraelu 1 listopada. Schwebel nie chciał komentować tego spotkania, uznając je za prywatne.



Izraelska lewica i działacze arabscy wielokrotnie krytykowali Schwebla, zarzucając mu poglądy rasistowskie, homofobiczne i skrajnie prawicowe. Jedną z jego propozycji jest odebranie obywatelstwa i deportowanie osób wykazujących nielojalność wobec państwa Izrael. Stanowisko Ben Gwira uważane jest za ekstremistyczne nawet dla izraelskich "jastrzębi", w tym byłego premiera Benjamina Netanjahu - pisze "ABC". Zobacz również: Hamas zgładził Palestyńczyków. To pierwsze egzekucje od pięciu lat

