Władze Pakistanu poinformowały, że przy wsparciu Chin przekażą Radzie Bezpieczeństwa ONZ wniosek potępiający Indie za decyzję o pozbawieniu indyjskiej części Kaszmiru statusu specjalnego regionu. Islamabad planuje też zwrócić się o wsparcie do Polski i Indonezji.

Oddziały paramilitarne w Srinagarze / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

Poinformowałem Chiny, że rząd Pakistanu postanowił przekazać tę kwestię Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będziemy tam potrzebować pomocy Chin - powiedział na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Pakistanu Shah Mahmood Qureshi. Chiny zapewniły o pełnym wsparciu dla Pakistanu - dodał.

Qureshi poinformował również, że planuje zwrócić się o wsparcie do Polski i do Indonezji, będących obecnie niestałymi członkami liczącej 15 państw RB ONZ. Od 1 sierpnia Polska objęła miesięczne przewodnictwo w RB; to już drugi raz w trakcie dwuletniej kadencji niestałego członka Rady na lata 2018-2019.

ChRL ma status stałego członka RB ONZ.

Na początku tygodnia Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, co formalne zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

Premier Indii Narendra Modi wyjaśniał, że było to potrzebne, by uwolnić region od "terroryzmu i separatyzmu" podsycanego przez Pakistan i oskarżył ten kraj o wykorzystywanie poprzedniego statusu regionu jako "broni, by podburzać mieszkańców przeciw Indiom".

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe. Oprócz zwrócenia się w sprawie Kaszmiru do RB ONZ, Pakistan zapowiadał, że rozważa też wystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa - Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie ugrupowań zbrojnych i separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu. Zarówno Indie, jak i Pakistan są mocarstwami nuklearnymi.