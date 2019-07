Co najmniej 31 osób zginęło, a siedem odniosło poważne obrażenia w wypadku minibusa w indyjskim Kaszmirze. Pojazd runął z drogi w Himalajach w 150-metrową przepaść - poinformowały lokalne władze.

Według policji minibus roztrzaskał się o skały. Ekipa ratunkowa wyciągnęła z wraku siedem rannych osób, które zostały odwiezione do szpitala. Wszyscy są w stanie krytycznym.

Indyjskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Co roku w wypadkach drogowych w Indiach ginie około 150 tysięcy osób, a 470 tysięcy doznaje obrażeń. Główne przyczyny wypadków to zły stan dróg, stare i niesprawne pojazdy oraz nieprzestrzeganie przez kierowców zasad ruchu drogowego.