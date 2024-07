Pasażerowie samolotu British Airways z sierpnia 1990 r. pozwali brytyjski rząd. Podczas międzylądowania w Kuwejcie zostali oni wówczas zatrzymani przez armię atakującego to państwo Iraku i miesiącami byli wykorzystywani jako żywe tarcze. Pasażerowie twierdzą, że rząd w Londynie dopuścił do lądowania, choć wiedział o inwazji - podał "The Guardian".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Pasażerowie twierdzą również, że ich lot, który miał zakończyć się w stolicy Malezji, został wykorzystany przez władze w Londynie do potajemnego transportu grupy żołnierzy sił specjalnych mimo "ryzyka, jakie stwarzało to dla cywilnych pasażerów" - poinformował w poniedziałek brytyjski dziennik. Planowo samolot miał po starcie z Londynu i śródlądowaniu w Kuwejcie odlecieć wraz z 367 pasażerami i 18-osobową załogą do Kuala Lumpur. W trakcie lotu rozpoczęła się jednak błyskawiczna inwazja sił dyktatora Iraku Saddama Husajna na niewielki, ale zasobny w ropę naftową Kuwejt. Maszynie British Airways - ostatniemu samolotowi, który wylądował w tym dniu na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie - nie pozwolono już odlecieć. Pasażerowie i załoga zostali schwytani i spędzili miesiące w irackiej niewoli; w tym czasie byli poddawani torturom, głodzeni, wykorzystywani jako żywe tarcze. Jeden z pasażerów, obywatel Kuwejtu, zginął. W 2021 roku ujawnione zostały dokumenty archiwalne, z których wynikało, że brytyjski ambasador w Kuwejcie ostrzegł przełożonych w Londynie o trwającej inwazji jeszcze przed lądowaniem samolotu. Władze przyznały, że rząd brytyjski od dawna ukrywał ten fakt przed opinią publiczną. MSZ zapewnił jednocześnie, że choć władze nie przekazały informacji o zagrożeniu liniom lotniczym, to "w żaden sposób nie wykorzystały lotu" do swoich celów. Prawnicy reprezentujący poszkodowanych pasażerów twierdzą jednak, że linie British Airways zostały powiadomione o inwazji, a na pokładzie znajdowali się żołnierze oddziału sił specjalnych w cywilnych ubraniach. Nicola Dowling, wówczas stewardessa, powiedziała "Guardianowi", że ówczesna premier Margaret Thatcher "mogła sobie mówić, że Husajn ukrywa się za plecami kobiet i dzieci, ale to ona nas tam posłała, podała mu nas na tacy i (w związku z tym) jest tak samo winna jak Husajn i British Airways". Dowling oświadczyła również, że pozew wniesiony przez 95 osób przeciwko rządowi i liniom lotniczym jest próbą "pociągnięcia tych drani do odpowiedzialności". Prawnik reprezentujący załogę i pasażerów oświadczył, że jego klientów potraktowano jak możliwe do przyjęcia "straty uboczne". Powiedział, że "zasługują na sprawiedliwość, ponieważ (...) rząd i linie lotnicze widziały, jak bezwzględny dyktator wykorzystuje dzieci jako żywe tarcze, a mimo to zrobiły to, co zrobiły, i do niczego się nie przyznały". Koalicja sił pod dowództwem USA wyzwoliła Kuwejt w 1991 r. podczas operacji "Pustynna burza", znanej również jako I wojna w Zatoce Perskiej. Zobacz również: Komisja śledcza o zawiadomieniu do prokuratury ws. Michała Wosia

