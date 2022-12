Abu Agila Masud, oskarżony o udział w przeprowadzeniu zamachu bombowego na samolot Pan Am w 1988 r., został wydany amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości - poinformowała w niedzielę szkocka prokuratura.

Monument upamiętniający 270 ofiar zamachu nad Lockerbie w Szkocji / Shutterstock

Stany Zjednoczone ogłosiły zarzuty przeciwko Abu Agila Masudowi dwa lata temu. Jest on oskarżony o udział w zamachu bombowym na samolot amerykańskich linii Pan Am w 1988 r. W wyniku zamachu, do którego doszło w powietrzu nad szkockim miastem Lockerbie, zginęło 259 osób znajdujących się na pokładzie samolotu oraz 11 osób na ziemi.

Jak podaje BBC, z zeszłym miesiącu pojawiły się doniesienia, że Masud został uprowadzony w Libii przez jedną z miejscowych milicji. Pojawiły się wówczas spekulacje, że Libijczyk zostanie przekazany władzom amerykańskim, aby mógł zostać postawiony przed sądem.

Bomba na pokładzie boeinga 747 lecącego do Stanów Zjednoczonych doprowadziła do największej katastrofy w ruchu lotniczym, jaka wydarzyła się na Wyspach Brytyjskich.

W 1991 r. dwóch byłych agentów libijskiego wywiadu Abdel Baset Ali al-Megrahi i Lamen Khalifa Fhimah zostało oskarżonych o udział w zamachu nad Lockerbie. Megrahi został uznany winnym i trafił do więzienia. Został z niego zwolniony, ponieważ cierpiał na raka i zmarł niedługo później w 2012 r.

Fhimah został uniewinniony od wszystkich zarzutów.

W 2020 r. Stany Zjednoczone postawiły zarzuty trzeciemu zamachowcowi Masudowi, podejrzanemu o to, że skonstruował bombę, która zniszczyła B747 linii Pan Am.