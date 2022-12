W najtrudniejszym etapie powrotu na Ziemię złożony system spadochronów musiał pozostać w jak największym stopniu chroniony. Potem rozpoczął się złożony zestaw manewrów, który umożliwił rozłożenie ich w odpowiedniej kolejności. Pierwszym etapem tej sekwencji było odstrzelenie osłony ochronnej, co - z pomocą pierwszych trzech spadochronów - nastąpiło na wysokości około 7600 metrów. Kolejne dwa spadochrony miały za zadanie pomóc ustabilizować lot kapsuły i zwolnić go do prędkości około 160 km/h.

Po odrzuceniu dwóch spadochronów, na wysokości ok. 2900 metrów rozłożyły się trzy spadochrony wiodące. Ich zadaniem była pomoc w rozłożeniu się trzech spadochronów głównych. To one miały zapewnić, że Orion zetknie się z powierzchnią wody z prędkością około 32 km/h. NASA podkreśla, że cały system był projektowany z myślą o jak największym bezpieczeństwie załogi i ewentualne niepowodzenie w rozłożeniu jednego z wstępnych lub jednego z głównych spadochronów nie będzie dla nich groźne. Sam system testowano na Ziemi i w powietrzu przez całą ostatnią dekadę.

Udane wodowanie Oriona ma otworzyć drogę do załogowej misji Artemis II, zaplanowanej w roku 2024. Podczas tej misji astronauci będą mieli po raz pierwszy od pół wieku wejść na orbitę wokół Księżyca. Kolejna misja, Artemis III, zaplanowana wstępnie na rok 2025, ma doprowadzić już do lądowania dwojga astronautów na Srebrnym Globie.