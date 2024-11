Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła w piątek w kilku zachodnich hrabstwach stan wyjątkowy z powodu opadów śniegu przekraczających nawet 180 cm związanych z tzw. efektem jeziora. Ostrzeżenia przed niskimi temperaturami wydano dla dziewięciu stanów południowych, w tym Teksasu, Florydy i obu Karolin. "Ten zimny wybuch będzie przypominał styczeń i stanie się dużym szokiem dla setek milionów osób, które przyzwyczaiły się przez dużą część jesieni do ciepłych warunków" - oznajmił główny meteorolog serwisu AccuWeather, Paul Pastelok.

Burza śnieżna w USA / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Według lokalnej stacji WKBW na niektórych drogach i autostradach, m.in. w rejonie Buffalo i wodospadu Niagara, wprowadzono w piątek zakaz poruszania się pustych pojazdów towarowych. Opady śniegu związane z efektem jeziora przewidywane są na cały weekend. Mogą dochodzić do ok. 185 cm.

W miarę jak śnieg wywołany efektem jeziora dociera do części zachodniego i centralnego stanu Nowy Jork i North Country (obszary wokół gór Adirondack oraz jezior Champlain i Ontario - red.) uważnie monitorujemy sytuację i mobilizujemy zasoby. Wraz z naszymi partnerami we władzach lokalnych podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby chronić mieszkańców Nowego Jorku i zapewnić bezpieczeństwo naszym społecznościom - oświadczyła Hochul. Do pomocy wyznaczyła 100 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Na czym polega efekt jeziora?

Efekt jeziora to zjawisko meteorologiczne, które występuje, gdy zimne, suche powietrze przemieszcza się nad dużym, cieplejszym zbiornikiem wodnym, jak Wielkie Jeziora. Różnica temperatur sprawia, że powietrze pochłania wilgoć z powierzchni jeziora, a gdy przemieszcza się nad lądem, chłodzi się powodując silne nieraz burze śnieżne.