Ofensywa dyplomatyczna USA. Trump odbędzie rozmowy z Putinem i Zełenskim

RMF24

W poniedziałek Donald Trump ma odbyć rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim – informuje Kyiv Independent. To efekt intensywnych negocjacji amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie.

W miniony weekend przedstawiciele Donalda Trumpa – Steve Witkoff oraz Jared Kushner – odbyli serię rozmów w Moskwie i Kijowie. W sobotę spotkali się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a dzień później z Wołodymyrem Zełenskim. Choć po obu spotkaniach nie padły żadne przełomowe deklaracje, atmosfera wokół negocjacji wyraźnie się ożywiła.

Była to pierwsza wizyta amerykańskich negocjatorów w Kijowie od początku ich zaangażowania w rozmowy pokojowe w 2025 roku. Witkoff i Kushner od miesięcy regularnie odwiedzają Moskwę, gdzie prowadzą rozmowy o zakończeniu wojny rozpoczętej przez Rosję z tamtejszymi władzami.

Koniec maratonu negocjacyjnego. Co ludzie Trumpa ustalili w Kijowie? Wołodymyr Zełenski po rozmowach z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ujawnił, że niedzielne…

Rozmowy o bezpieczeństwie i wsparciu

Prezydent Zełenski określił spotkanie z amerykańskimi wysłannikami jako „bardzo merytoryczne”. Jak ujawnił, rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa i gospodarczych dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na nadchodzącą zimę. Obie strony wyraziły nadzieję na szybkie wznowienie trójstronnych negocjacji z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia runda takich rozmów miała miejsce w lutym. Od tamtej pory Ukraina i Rosja prowadziły jedynie oddzielne konsultacje z amerykańską delegacją.

Szansa na pokój przed zimą?

Jared Kushner podkreślił, że Stany Zjednoczone „pracują nad stworzeniem warunków” do zakończenia wojny przed zimą, ale nie ma gwarancji, że taki scenariusz się ziści. Z kolei Steve Witkoff zaznaczył, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą być gotowe na kompromisy, by zakończyć konflikt, który trwa już ponad cztery lata.

Amerykańscy negocjatorzy zapewniają, że dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania.

„Oczekuje się, że Trump porozmawia z Putinem, a następnie z Zełenski po tym, jak zostanie poinformowany przez swoich wysłanników o ostatniej rundzie rozmów” - powiedziało zaznajomione ze sprawą źródło portalu Kyiv Independent.

„Jak powiedział urzędnik USA (...), rozmowy telefoniczne mają się odbyć 7 września” – podkreślono.