Koniec maratonu negocjacyjnego. Co ludzie Trumpa ustalili w Kijowie?

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Wołodymyr Zełenski po rozmowach z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ujawnił, że niedzielne spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą.

W Kijowie zakończyły się rozmowy między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Ukraiński prezydent poinformował, że w niedzielę odbyły się w sumie trzy rundy negocjacji i wszystkie były „bardzo merytoryczne” (w jednej z nich uczestniczyli doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec).

Przywódca Ukrainy zażartował, że obecność amerykańskiej delegacji w stolicy Ukrainy „zadziałała lepiej niż systemy obrony powietrznej Patriot”. Wyraził życzenie, by Amerykanie przyjeżdżali częściej, dzięki czemu zwykli Ukraińcy mieliby możliwość „choć trochę pożyć” bez rosyjskich ostrzałów.

Czasami można żartować z Patriotów, ale mimo to rozumiemy, że to bardzo aktualna i niezwykle ważna dla nas kwestia. Jeśli wojna będzie trwała zimą - a na razie wszystko na to wskazuje - bardzo liczymy na „pakiet zimowy”, który dziś szczegółowo omówiłem ze Steve'em, Jaredem i naszymi europejskimi partnerami - powiedział Zełenski, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Prezydent Ukrainy mówił też o terytorium - jego zdaniem kwestia ta pozostaje aktualna. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o niej bardzo długo, ale mieliśmy okazję i rozmawialiśmy. Podtrzymuję swoje stanowisko, że tak skomplikowane kwestie rozwiązuje się tylko na szczeblu przywódców - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski ujawnił ponadto, że omówiono też kwestie gwarancji bezpieczeństwa i gospodarczych dla Ukrainy. Rozumiemy, jaka powinna być nasza armia - musi być silna, to dla nas podstawowa gwarancja bezpieczeństwa. Wszystko to wymaga zasobów. Doskonale to rozumiecie, wszyscy to rozumiemy. Dlatego gwarancje (bezpieczeństwa) muszą być silne, jasne - zaznaczył.

Dodał, że należy zrobić wszystko, aby doszło do wznowienia trójstronnych rozmów z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Musimy zobaczyć, co na to powie Rosja - przyznał.

Wołodymyr Zełenski, Steve Witkoff i Jared Kushner w Kijowie; fot. SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Koniec wojny przed zimą? „Spróbujemy”

Głos w sprawie rozmów w Kijowie zabrał też Jared Kushner, amerykanski negocjator, a prywatnie zięć Donalda Trumpa. Oświadczył, że chociaż strona amerykańska „pracuje nad stworzeniem warunków” umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, nie ma gwarancji, że takie rozwiązanie się uda.

To bardzo, bardzo złożony problem, ale spróbujemy. Myślę, że jeśli nam się to uda, będzie to coś niesamowitego. Nie oznacza to, że na pewno nam się to uda, ale są to bardzo ważne działania - powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Przedstawiciel amerykańskich władz oświadczył, że Waszyngton ma nadzieję, iż w najbliższym czasie uda się powrócić do trójstronnego formatu rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Rozmawialiśmy z obiema stronami, więc mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się osiągnąć postęp w tej sprawie - stwierdził.

Specjalny wysłannik USA podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu za serdeczne przyjęcie oraz przekazał wyrazy szacunku od Donalda Trumpa. Podkreślił, że prezydent USA dąży nie tylko do zakończenia wojny, ale także do stworzenia warunków długotrwałego pokoju i zaprzestania wrogości między Ukrainą a Rosją.

Steve Witkoff i Jared Kushner pojawili się w Kijowie dzień po wizycie w Moskwie, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Była to pierwsza wizyta amerykańskich negocjatorów w ukrainśkiej stolicy, którzy od 2025 r. są zaangażowani w rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Wcześniej obaj kilkakrotnie byli w Moskwie, gdzie spotykali się z kierownictwem Rosji.