Z Moskwy przez Rzeszów do Kijowa. Wysłannicy Trumpa u Zełenskiego

RMF24

Jesteśmy gotowi do rozmów. Zależy nam na jak najszybszym zakończeniu wojny. Potrzebny jest pokój – stwierdził Wołodymyr Zełenski. W niedzielę ukraiński prezydent spotyka się z wysłannikami Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie.

Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przybyli do Ukrainy, aby omówić kwestię rozmów pokojowych – poinformował w niedzielę portal Kyiv Independent, powołując się na własne źródła.

Przystanek w Rzeszowie

Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie przeprowadzili ponad trzygodzinne rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Według danych portalu Flightradar24, monitorującego ruch lotniczy, samolot Witkoffa i Kushnera, powracających z Moskwy, wylądował w Polsce, w Rzeszowie, około godz. 2.30 w nocy z soboty na niedzielę. Lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna odgrywa rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa.

Zełenski: Jesteśmy gotowi do rozmów

Wołodymyr Zełenski uczestniczył w niedzielę w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed rozmowami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef państwa oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe.

„Jesteśmy gotowi do rozmów. Ukraina zawsze wykazuje i będzie wykazywać konstruktywne podejście. Zależy nam na jak najszybszym zakończeniu wojny. Potrzebny jest pokój. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa. Potrzebny jest godny charakter pokoju po zakończeniu wojny. Nasze propozycje są już przygotowane” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Rozmowy z Putinem w Moskwie

Portal Axios poinformował w niedzielę, że tematem sobotnich rozmów w Moskwie wysłanników prezydenta USA, Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, były prawdopodobnie m.in. sankcje wobec Rosji. Dwa dni wcześniej amerykański przywódca Donald Trump deklarował, że wysłał negocjatorów do Moskwy i Kijowa z „propozycją zakończenia wojny”.

Urzędnik Białego Domu, pragnący zachować anonimowość, powiedział w nocy z soboty na niedzielę, że podczas wizyty w Moskwie Witkoff i Kushner omówili z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach”. Potwierdził też, że obaj wysłannicy wezmą udział w rozmowach w Kijowie w niedzielę i mają nadzieję na „równie produktywne spotkania”.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą przestrzegać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.