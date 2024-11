Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że jest w trakcie sporządzania listy bunkrów i schronów, w których ludzie mogliby się schować w przypadku ataku - podała agencja AFP. Obywatele są zachęcani przez władzę do przebudowy piwnic i garaży na prywatne schrony.

Obywatele są zachęcani przez władzę do przebudowy piwnic i garaży na prywatne schrony / Fabian Strauch / PAP/DPA

Rzecznik MSW poinformował na konferencji prasowej, że "zostanie opracowany cyfrowy katalog wszystkich bunkrów, aby ludzie za pomocą telefonów mogli szybko je znaleźć". Dodał, że inwentaryzacja "zajmie trochę czasu". Jednocześnie nie podał szczegółowego harmonogramu prac.

"Ofensywa bunkrowa" w Niemczech

Dziennik "Bild" określił ten plan jako "ofensywę bunkrową" w kraju, w którym nasilają się niepokoje społeczne związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji.



Według AFP, Niemcy obecnie mają 579 bunkrów, z których większość pochodzi z czasów II wojny światowej i zimnej wojny. Mogą one pomieścić ok. 480 tys. osób. Liczba mieszkańców Niemiec to 83 miliony.



Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. władze niemieckie zaprzestały sprzedaży posiadanych przez siebie obiektów fortyfikacyjnych. Od 2005 r. państwo sprzedało ponad 300 bunkrów.

Niemcy przygotowują się do wojny

Kilka dni temu "Frankfurter Allgemeine Zeitung" informował, że w Niemczech rozpoczęły się przygotowania na wypadek wojny.

Gdyby na wschodniej flance NATO zawrzało, RFN stałoby się głównym węzłem dla dziesiątek lub setek tysięcy żołnierzy, których trzeba transportować na wschód razem ze sprzętem, żywnością i lekarstwami. W całym kraju dowództwa regionalne przygotowują spotkania instruktażowe.