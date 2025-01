Prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News nie wykluczył wszczęcia śledztw przeciwko swojemu poprzednikowi, Joe Bidenowi. Kontrowersje wzbudził również fakt, że ogłosił w środę nominację byłego szefa sieci fast food, Andrew Puzdera, na nowego ambasadora USA przy Unii Europejskiej. Trump nominował także agenta Secret Service odpowiedzialnego za jego ochronę, Seana Currana, na nowego szefa tej służby.

Trump nie wykluczył wszczęcia śledztw wobec Bidena

Zabawne jest to, a może smutne, że on sam siebie nie ułaskawił. A jeśli się na to spojrzy, to wszystko było związane z nim. Pieniądze szły do niego - powiedział prezydent Trump podczas wywiadu na antenie Fox News z z publicystą Seanem Hannitym, jego przyjacielem i nieformalnym doradcą.

Trump odniósł się w ten sposób do zarzutów kierowanych przeciwko swojemu poprzednikowi w związku z zagranicznymi kontaktami i interesami prowadzonymi przez członków jego rodziny. Trump wyraził zdumienie, że Biden prewencyjnie ułaskawił członków swojej rodziny, lecz nie siebie samego.



Pytany o to, czy nakaże prokuraturze federalnej wszczęcie śledztwa przeciwko Bidenowi, Trump stwierdził, że nie wie. Republikanie w Kongresie przez niemal cztery lata prowadzili dochodzenie w sprawie Bidena i jego rodziny w ramach procedury impeachmentu, lecz nie potrafili znaleźć dowodów obciążających poprzednika Trumpa.

W innym fragmencie rozmowy Trump stwierdził, że podczas swojej pierwszej kadencji "mógł wywinąć numer" Hillary Clinton, lecz tego nie zrobił. Pytany, czy tego żałuje i czy zamierza wszcząć śledztwa przeciwko innym swoim przeciwnikom, prezydent stwierdził, że "przeszedł przez piekło" będąc przedmiotem dochodzeń karnych i że "naprawdę trudno powiedzieć jest, że oni też nie powinni przez to przejść".

Nominacja byłego szefa sieci fast food na ambasadora przy UE

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę nominację byłego szefa sieci fast food, Andrew Puzdera, na nowego ambasadora USA przy Unii Europejskiej.

Puzder w przeszłości był szefem firmy CKE Restaurants, prowadzącej sieć regionalnych restauracji fast food Hardee's i Carl Jr.

"Podczas 17-letniej kadencji jako dyrektor wykonawczy Andy wyprowadził firmę z poważnych trudności finansowych, pozwalając jej przetrwać, stać się bezpieczną finansowo i rozwijać się. Andy wykona świetną robotę, reprezentując interesy naszego narodu w tym ważnym regionie" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Puzder już w 2017 r. został nominowany przez Trumpa jako kandydat na szefa resortu pracy, ale został zmuszony do wycofania kandydatury ze względu na kierowane wobec biznesmena zarzuty o zatrudnianie nielegalnych imigrantów, złe traktowanie pracowników i przemoc domową.

Jeśli tym razem zostanie zatwierdzony, Puzder zastąpi w Brukseli Marka Gitensteina, prawnika nominowanego przez prezydenta Bidena.

W środę Trump ogłosił również nominację Seana Currana na szefa Secret Service. Curran był przez cztery lata odpowiedzialny za zespół USSS chroniący Trumpa i był przy nim w trakcie zamachu na jego życie w Butler w Pensylwanii.

Nowy prezydent wybrał też konserwatywnego publicystę i aktywistę Brenta Bozella na szefa Agencji ds. Globalnych Mediów nadzorującej amerykańskie media publiczne, w tym Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. Bozell - to były krytyk Trumpa, który zajmował się krytyką liberalnych mediów. Jego syn był wśród ponad tysiąca osób ułaskawionych przez Trumpa, a wcześniej skazanych za uczestnictwo w szturmie na Kapitol 6 stycznia 2001 roku.