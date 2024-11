Więzień polityczny Andrzej Poczobut został przeniesiony z karceru do zwykłej celi - poinformował we wtorek białoruski niezależny serwis Nasza Niwa. Według doniesień polski dziennikarz otrzymuje też listy od bliskich i czasami dopuszczany jest do niego adwokat.

Proces Andrzeja Poczobuta w Grodnie (zdjęcie z 2023 r.) / LEONID SHCHEGLOV/AFP / East News Nasza Niwa napisała, że o przeniesieniu Poczobuta do zwykłej celi poinformowano na ostatniej akcji solidarności z dziennikarzem w Białymstoku. Serwis podkreślił, że informacji o więzionym Poczobucie jest bardzo mało, wiadomo jednak, że w ostatnim czasie był w karcerze. O co białoruski reżim oskarża Poczobuta? Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 r. i od tamtego czasu przebywa za kratami. W politycznym procesie, który odbył się na początku 2023 r., władze zarzuciły Poczobutowi, obywatelowi Białorusi i działaczowi polskiej mniejszości, "podżeganie do nienawiści", a jego działaniom polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu". Poczobut był również oskarżony o "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". Aktywista został skazany na osiem lat kolonii karnej. Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego - za motywowane politycznie. Polskie władze stale domagają się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. W reakcji na niesprawiedliwe skazanie dziennikarza Polska zamknęła przejście graniczne w Bobrownikach. Zobacz również: Zmarł najstarszy mężczyzna na świecie. Urodził się w roku, w którym zatonął Titanic

