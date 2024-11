To będzie niezwykła chwila dla uczennic bełchatowskich szkół. Aż cztery medalistki olimpijskie – w tym dwie złote – wezmą udział w przedostatniej tegorocznej odsłonie akcji "Mistrzynie w Szkołach", która odbędzie się w środę w Bełchatowie. "Razem będziemy mocno pracować, by dziewczyny przekonały się, jak cudowną i ważną lekcją jest wychowanie fizyczne" – mówi Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji.

Zajęcia w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach" w Łodzi / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Na zaproszenie jedynej polskiej mistrzyni olimpijskiej w pływaniu do Bełchatowa przyjadą trzy inne medalistki letnich igrzysk - złota i srebrna medalistka w biegach sztafetowych z Tokio Iga Baumgart-Witan, brązowa medalistka tych samych igrzysk w kajakowej czwórce Justyna Iskrzycka oraz Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża w slalomie kajakowym. Ten skład uzupełni niezwykle energiczna trenerka personalna, a kiedyś mistrzyni świata i Europy w karate tradycyjnym Katrin Kargbo, która poprowadzi zajęcia dla uczennic bełchatowskich szkół.

Jestem przekonana, że zestaw mistrzyń dla dziewcząt z Bełchatowa będzie silnym magnesem, by dobrze ćwiczyć, a później wykorzystać możliwość rozmowy z nami. W trakcie kilku lat realizacji naszego projektu widzę, jak zmienia się podejście dziewczyn do lekcji wychowania fizycznego. Pokazujemy im, że ćwiczenia, że aktywność fizyczna to coś, co ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizyczne i urodę, ale również na zdrowie psychiczne - mówi Otylia Jędrzejczak.

"Mistrzynie w Szkołach" to wyjątkowe zajęcia dla uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, ponieważ właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. W czasach, gdy blisko dziewięćdziesiąt procent młodych ludzi deklaruje brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej, każdorazowo w akcji "Mistrzynie w Szkołach" udział bierze kilkaset dziewcząt.

Zajęcia w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach" w Markach / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Lekcja, którą serwujemy naszym uczestniczkom to fantastyczna zabawa przy muzyce, prowadzona przez renomowaną trenerkę personalną. Razem z dziewczynami ćwiczą oczywiście wszystkie mistrzynie, a później jest czas na długą rozmowę, podczas której poruszamy naprawdę wiele ważnych tematów i odpowiadamy na każde, czasem dość osobiste pytania. Te rozmowy zawsze są bardzo inspirujące. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - dodaje najwybitniejsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Uczestniczki akcji otrzymują bogate pakiety startowe, przygotowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. marki Bella i HMS Fitness. Organizację zajęć wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz miasto Bełchatów i MCS Bełchatów.

To będzie szósta tegoroczna odsłona "Mistrzyń w Szkołach". Wcześniej szansę na wspólny trening z gwiazdami polskiego sportu miały uczennice w Inowrocławiu i Rypinie na Kujawach i Pomorzu, w Żorach na Śląsku oraz Białymstoku i Krakowie. Ostatnie zajęcia tego cyklu odbędą się 4 grudnia w Rumii na Pomorzu. Początek środowych zajęć w bełchatowskiej hali Energia przewidziano na godz. 10.30.