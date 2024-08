W poniedziałek na Litwie ruszyła budowa bazy wojskowej, do której zostanie skierowanych do 4 tys. żołnierzy z Niemiec. Wojskowi, którzy będą stanowić pierwszą stałą niemiecką zagraniczną misję wojskową od czasów II wojny światowej, mają być oddziałami gotowymi do walki. Baza ma powstać do końca 2027 r. i kosztować ok. miliard euro. O sprawie informuje agencja Reutera.

Wojskowi z Litwy i Niemiec w czasie wspólnych ćwiczeń "Griffin Storm". / PETRAS MALUKAS/AFP/East News / AFP Baza powstaje w miejscowości Rudniki, blisko Wilna i granicy z Białorusią. Jej budowa jest konsekwencją ubiegłorocznej decyzji Niemiec, które zobowiązały się do rozmieszczenia swoich wojsk w krajach NATO i Unii Europejskiej, które sąsiadują z Rosją. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius porównał tę decyzję do obecności sił alianckich w Niemczech Zachodnich w czasie Zimnej Wojny, które miały nieść pomoc w razie sowieckiego ataku. Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych Raimundas Vaikšnoras oszacował, że jego kraj wyda ponad miliard euro w ciągu najbliższych trzech na powstanie bazy. Będzie to jeden z największych projektów budowlanych w historii Litwy. Wojskowy zwracał uwagę, że to ogromna inwestycja dla kraju liczącego 2,9 miliona obywateli, z gospodarką wielkości 1/10 niemieckiej. Brygada (niemieckich żołnierzy - przyp. red.) będzie działać jako zabezpieczenie dla naszej ludności i odstraszanie, aby wyprzeć Rosjan - powiedział Vaikšnoras. Premier Litwy: Jeśli my nie jesteśmy bezpieczni, oni również nie są W bazie w Rudnikach, oprócz wojskowych, znajdą się także miejsca magazynowe i miejsca konserwacji dla czołgów i innego sprzętu wojskowego, a także strzelnice różnych rozmiarów. Do innych miejsc na Litwie trafi dodatkowy tysiąc niemieckich wojskowych i pracowników cywilnych. Budowie bazy towarzyszą jednak pewne obawy. Media donoszą, że do tej pory zakontraktowano powstanie jedynie jednej piątej budynków obiektu, pojawiają się więc pytania, czy baza będzie gotowa na czas. Minister obrony Litwy Laurynas Kasčiūnas powiedział reporterom, że jego ministerstwo przyzna kontrakty na pozostałe prace do końca tego roku, kiedy to zakończy się kadencja jego rządu. Niemiecki rząd poprosił parlament o 2,93 miliarda euro na zamówienie 105 czołgów Leopard 2A8, po części po to, by wyposażyć bazę w Rudnikach - wynika z poufnego projektu budżetu, do którego w czerwcu dotarł Reuters. Spory budżetowe w niemieckiej koalicji zagrażają jednak obietnicom Berlina, który zobowiązał się do modernizacji swoich sił zbrojnych. Litwa zwiększyła w tym roku wydatki na obronność do 3 proc. PKB, a rząd Ingridy Šimonytė podniósł podatki dla spełnienia zapotrzebowań obronnych na następne lata. Jeśli my nie jesteśmy bezpieczni, oni również nie są - powiedziała premier Šimonytė w rozmowie z reporterami, wskazując na Niemcy. Zobacz również: Szwajcaria: 39-letni Polak zastrzelony przez sąsiada

