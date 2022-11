Niemiecki rząd upomina byłą kanclerz. Angela Merkel ma zachować dyscyplinę w wydatkach na swoje berlińskie biuro i ograniczyć koszty podróży. Napisał o tym weekendowy "Spiegel", powołując się na raport Ministerstwa Finansów dla Komisji Budżetowej Bundestagu.

/ Shutterstock

Niemiecka koalicja rządząca upomniała byłą kanclerz Angelę Merkel, by zachowała dyscyplinę w wydatkach związanych z jej berlińskim biurem, a także z kosztami podróży.

Rozmowy na ten temat toczyły się pomiędzy biurem kanclerskim, a biurem byłej kanclerz Merkel, w czasie których była również mowa o zgodnej z wymogami obsadzie kadrowej - pisze

o tym w weekend niemiecki Spiegel, powołując się na raport Ministerstwa Finansów dla Komisji Budżetowej Bundestagu.

W raporcie wyjaśniono, że biuro nie zostało stworzone z myślą o "statusie", lecz zostało utworzone w celu wypełnienia obowiązków po zakończeniu urzędowania i ciągłych zobowiązań.

Przypomniano też, że w szczególności wykluczone jest wykorzystywanie go do celów prywatnych i do generowania dodatkowych dochodów, a zwrot kosztów podróży może być

brany pod uwagę jedynie jeśli były kanclerz federalny podróżuje w imieniu i w interesie Republiki Federalnej Niemiec.

Sprawa wysokich wydatków berlińskiego biura byłej kanclerz spotkała się z ostrą krytyką, gdy wyszło na jaw, że w biurze zatrudnionych jest 9 osób.

Komisja budżetowa już w 2019 r. podjęła decyzję o redukcji etatów biur byłych kanclerzy. Zgodnie z ustaleniami miałyby dysponować maksymalnie pięcioma etatami.

Jak przypomina, Spiegel rządząca koalicja chce zlikwidować biuro byłego kanclerza Gerharda Schroedera z powodu jego bliskości do reżimu Putina.

Takiego rozwiązania domaga się lewicowa polityk Gesine Loetzsch dla wszystkich byłych szefów rządów.

Jej zdaniem nie ma potrzeby utrzymywania "dożywotniego dworu monarszego", a gdyby rzeczywiście musiały być wykonane prace biurowe, to mogłaby się tym zająć administracja Bundestagu.