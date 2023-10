Ministerstwo spraw wewnętrznych Niemiec chce przedłużyć stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią o kolejne dwadzieścia dni. Związek zawodowy policji wskazuje, że kontrole graniczne nie mogą być długo utrzymane ze względu na brak personelu.

Niemieccy funkcjonariusze na granicy państwa / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser chce przedłużyć stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią o kolejne dwadzieścia dni. Polityk powiedziała o tym w środę w Berlinie - pisze portal dziennika "Berliner Zeitung".

Kontrole mogą zostać przedłużone

Faeser 16 października powiadomiła Komisję Europejską o stałych kontrolach na początkowy okres dziesięciu dni. Celem jest ograniczenie nielegalnej imigracji.

W odniesieniu do nowego 20-dniowego okresu Faeser powiedziała, że po tym okresie trzeba rozważyć, "czy nie przedłużyć go o trzy miesiące. Ale decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na nowo, w zależności od sytuacji" - cytuje portal.

Niemiecka policja protestuje

Wcześniej przewodniczący związku zawodowego policjantów (GdP) policji federalnej w Berlinie i Brandenburgii Lars Wendland wskazał, że kontrole graniczne nie mogą być utrzymane ze względu na braki kadrowe. "Mamy już pracowników z całych Niemiec do kontroli granicznych. I śmiem twierdzić, że nie wytrzymamy zbyt długo" - powiedział we wtorkowym wywiadzie dla rbb24 Inforadio.

"Osoby, które zwykle mamy na lotniskach, dworcach kolejowych lub w innych miejscach na ulicach, pełnią teraz służbę graniczną" - zauważył.

Wendland określił także jako błędne oczekiwanie, że w wyniku kontroli do Niemiec napłynie mniej migrantów.

Według MSW policja federalna od początku stycznia do początku października naliczyła około 98 000 nieuprawnionych wjazdów na teren Niemiec.

Niemcy wprowadzili kontrole na swoich granicach

Niemcy wprowadzili stacjonarne kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią we wtorek 17 października. Zawiadomienie o planach uruchomienia posterunków na granicach trafiło dzień wcześniej do Komisji Europejskiej.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser długo była przeciwna wprowadzeniu stacjonarnych kontroli na granicach. Zmieniła jednak zdanie z powodu wypadku ciężarówki przewożącej migrantów na autostradzie w Bawarii, w którym zginęło 7 z 20 przewożonych nim osób.

Szefowa niemieckiego MSW zapowiadała, że pogranicznicy nie będą zatrzymywać do kontroli każdego samochodu, by jak najmniej utrudniać życie osobom przekraczającym granicę np. w drodze do pracy.



Złożony w Komisji Europejskiej wniosek zakłada wprowadzenie stacjonarnych kontroli na 10 dni z możliwością przedłużenia o maksymalnie 2 miesiące.