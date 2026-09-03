„Atak wroga na Odessę. Wieżowiec uszkodzony”. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym dzieci

RMF24

17 osób rannych, w tym troje dzieci - to dotychczasowy bilans ataków Rosji na ukraińską Odessę nad Morzem Czarnym przeprowadzonych dziś w nocy i nad ranem.

W wyniku rosyjskich ataków powietrznych przeprowadzonych w czwartek nad ranem w Odessie - ukraińskim porcie nad Morzem Czarnym - rannych zostało 17 osób.

Uszkodzeniu uległ 21-piętrowy budynek mieszkalny oraz wiele samochodów.

Informację tę przekazał w serwisie Telegram Serhij Łysak, szef miejskiej administracji wojskowej. „Atak wroga na Odessę. Wieżowiec uszkodzony” - napisał.

Dodał, że wśród rannych jest troje dzieci. Poszkodowanym udzielana jest pomoc, na miejscu pracują służby.

Jak podaje agencja Reutera, a także Ukraińska Prawda, rosyjskie wojska przeprowadziły ataki powietrzne na Odessę i obwód odeski, wykorzystując pociski balistyczne i manewrujące oraz drony uderzeniowe.

Fot. Serhij Łysak, Administracja Wojskowa Miasta Odessy / materiały udostępnione

Fot. Serhij Łysak, Administracja Wojskowa Miasta Odessy / materiały udostępnione

Fot. Serhij Łysak, Administracja Wojskowa Miasta Odessy / materiały udostępnione

Fot. Serhij Łysak, Administracja Wojskowa Miasta Odessy / materiały udostępnione

To już drugi dzień zintensyfikowanych ataków Putina na Odessę. W nocy z wtorku na środę w wyniku ataków Rosji uszkodzona została infrastruktura, budynki mieszkalne oraz dwie placówki edukacyjne. Są ranni i zabici.