13-latek zmarł po przedawkowaniu znanego w USA leku na alergię - Benadrylu. Wzięcie tabletek było elementem niebezpiecznego wyzwania popularnego wśród użytkowników aplikacji TikTok.

/ Shutterstock

Jacob Stevens wziął lek antyhistaminowy podczas spotkania ze znajomymi w swoim domu. 13-latek przez tydzień był podłączony do respiratora, a później zmarł - podała nadająca w Ohio stacja telewizyjna WSYX. Babcia chłopca w rozmowie z mediami powiedziała, że zrobi wszystko, by kolejne dziecko nie straciło życia przez internetową "zabawę".

Już w 2020 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) ostrzegała przez popularnym wśród nastolatków wyzwaniem. FDA informowała wówczas, że przyjęcie większej dawki niż wskazana może spowodować problemy z sercem, napad drgawek, śpiączkę, a nawet śmierć. Według oświadczenia FDA podawało, że kontaktowało się z TikTokiem w sprawie wyzwania już w 2020 roku.

Wyzwanie polega na przyjęciu dużej ilości leku, nagraniu swojej reakcji i umieszczeniu wideo na TikToku.

Co na to TikTok i producent leku?

Redakcja CNN poprosiła przedstawicieli TikToka o skomentowanie sprawy. Firma, do której należy aplikacja, zapewnia, że TikTok surowo zabrania umieszczania szkodliwych treści, a jeśli już filmiki pokazujące niebezpieczne zachowania pojawią się w aplikacji, to są usuwane. "Nigdy nie widzieliśmy, aby tego typu nagrania były popularne na naszej platformie. Od lat blokujemy wyszukiwanie tego typu nagrań, by zniechęcić osoby, które chcą je naśladować. Nasz zespół liczący 40 tys. specjalistów ds. bezpieczeństwa pracuje nad usuwaniem nagrań naruszających wytyczne społeczności. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania niepokojących treści i kont, które je publikują" - czytamy w komunikacie.

Producent leku, Johnson & Johnson, nazwał wyzwanie "niebezpiecznym" i zaznaczył, że współpracuje z TikTokiem, aby zapobiegać rozpowszechnianiu trendu wśród młodych ludzi. "Wyzwanie polegające na przyjmowaniu nadmiernych ilości difenhydraminy jest niebezpiecznym trendem i trzeba go natychmiast powstrzymać. Benadryl i inne produkty zawierające difenhydraminę należy stosować wyłącznie według zaleceń umieszczonych na etykiecie" - przekazała firma.

"Współpracujemy z TikTokiem i innymi platformami, aby usunąć treści prezentujące niebezpieczne zachowania" - podkreślono w komunikacie.

Benadryl to lek przeciwhistaminowy stosowany w przypadku takich objawów alergii jak katar, kichanie. Jest bezpieczny i skuteczny jeśli stosuje się go zgodnie z zaleceniami - podało FDA.