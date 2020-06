Państwa NATO ostatecznie dały zielone światło dla nowych planów obronnych Polski i państw bałtyckich. "Decyzja zapadła już w grudniu podczas szczytu w Londynie, jednak teraz ostatecznie udało się rozwiązać wszelkie kwestie techniczne" - powiedziało we wtorek źródło dyplomatyczne w Sojuszu.

Zdjęcie ilustracyjne / VALDA KALNINA / PAP/EPA

W ubiegłym roku Turcja blokowała aktualizację planów obronnych państw bałtyckich i Polski, domagając się od swoich partnerów w Sojuszu Północnoatlantyckim, aby udzielili jej większego wsparcia w walce z kurdyjskimi bojownikami w Syrii.

Groźby Ankary, że nie poprze aktualizacji NATO-wskich planów obrony, jeśli sojusznicy nie uznają ugrupowań, z którymi walczy, za organizacje terrorystyczne, odebrane zostały jako faktyczne kwestionowanie zobowiązań sojuszniczych.



O porozumienie z Turcją w tej sprawie podczas szczytu NATO w Londynie w grudniu 2019 r. zabiegał prezydent Andrzej Duda, który rozmawiał o tym z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. W spotkaniu uczestniczyli też przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii. Ostatecznie udało się przekonać Ankarę do wycofania veta. Polskę i kraje bałtyckie wspierał też szef brytyjskiego rządu Boris Johnson.



Najważniejsza decyzja zapadła już w grudniu podczas szczytu w Londynie, jednak teraz ostatecznie udało się rozwiązać wszelkie kwestie techniczne niezbędne, by plany mogły wejść w życie - powiedziało we wtorek źródło dyplomatyczne w Sojuszu.



Dyplomaci niewiele mówią o tych planach; ich treść jest tajna. Według nieoficjalnych informacji chodzi m.in. o wzmocnienie obrony powietrznej w regionie.



Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział na szczycie w Londynie, że dzięki podjętym tam decyzjom NATO będzie bardziej obecne na wschodniej flance. Mamy nie tylko plany, ale również mamy siły zbrojne, więcej sił niż przedtem. W Polsce i państwach bałtyckich po raz pierwszy w historii naszego Sojuszu mamy siły gotowe do działania, rozmieszczone na wschodniej flance - mówił wtedy.