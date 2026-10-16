Najmocniejsze uderzenie w Donalda Trumpa. Zostało mu 36 proc.

RMF24

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Tak niskich notowań Donald Trump nie miał nigdy podczas obu swoich kadencji prezydenta USA. Według najnowszego sondażu Fox News poparcie dla Trumpa spadło do najniższego poziomu w historii.

Sondaż Fox News wykazał, że 36 proc. respondentów pozytywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Trumpa, podczas gdy 64 proc. wyraża dezaprobatę.

U kogo Donald Trump traci najbardziej?

Największy spadek poparcia odnotowano wśród wyborców poniżej 45. roku życia, osób o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 50 tys. dolarów rocznie, wyborców niebiałych oraz osób bez wyższego wykształcenia.

Wśród sympatyków Partii Republikańskiej 76 proc. badanych popiera prezydenta, a 23 proc. ocenia go negatywnie.

W gronie zwolenników Partii Demokratycznej 98 proc. wyraża dezaprobatę, a 2 proc. aprobatę. Wśród wyborców niezależnych proporcje wynoszą odpowiednio 78 proc. i 22 proc.

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Gospodarka problemem Trumpa

Badanie wskazuje także na pogorszenie ocen działań administracji w walce z inflacją. Pozytywnie ocenia je 22 proc. respondentów, wobec 36 proc. rok wcześniej.

Dezaprobatę dla działań Trumpa wyraziło 70 proc. badanych w sprawach gospodarczych, 69 proc. w kwestii ceł, 64 proc. w polityce zagranicznej oraz 56 proc. w sprawach związanych z imigracją.

Najlepiej ocenianym obszarem pozostaje bezpieczeństwo granic. W tej kwestii opinie podzieliły się po równo: 50 proc. respondentów wyraziło aprobatę, a 50 proc. dezaprobatę.

Trump uderza w Zełenskiego. „Nie jestem jego wielkim fanem” Nie jestem wielkim fanem Wołodymyra Zełenskiego – przyznał w wywiadzie dla stacji Newsmax prezydent USA. Według Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy negocjuje mu się trudniej niż z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Wzrost kosztów życia nie pomaga

Jak odnotował w czwartek „The Hill”, kampania Trumpa przed wyborami w 2024 r. koncentrowała się na obietnicy obniżenia kosztów życia. Portal zwraca uwagę, że wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen ropy i kosztów energii.

Według danych AAA średnia cena galonu benzyny regularnej w USA wynosiła w środę około 4,33 dol., czyli o 1,25 dol. więcej niż rok wcześniej.

Jak przypomina „The Hill”, Trump przyznał niedawno, że konflikt z Iranem może zaszkodzić republikanom w wyborach, jednocześnie bagatelizując obawy związane ze wzrostem cen paliw.

Sondaż Fox News przeprowadzono w dniach 9-12 października na próbie 1202 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wyniósł 2,5 pkt proc.