Najmocniejsze uderzenie w Donalda Trumpa. Zostało mu 36 proc.

Sondaż Fox News wykazał, że 36 proc. respondentów pozytywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Trumpa, podczas gdy 64 proc. wyraża dezaprobatę.
U kogo Donald Trump traci najbardziej?
Największy spadek poparcia odnotowano wśród wyborców poniżej 45. roku życia, osób o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 50 tys. dolarów rocznie, wyborców niebiałych oraz osób bez wyższego wykształcenia.
Wśród sympatyków Partii Republikańskiej 76 proc. badanych popiera prezydenta, a 23 proc. ocenia go negatywnie.
W gronie zwolenników Partii Demokratycznej 98 proc. wyraża dezaprobatę, a 2 proc. aprobatę. Wśród wyborców niezależnych proporcje wynoszą odpowiednio 78 proc. i 22 proc.
Gospodarka problemem Trumpa
Badanie wskazuje także na pogorszenie ocen działań administracji w walce z inflacją. Pozytywnie ocenia je 22 proc. respondentów, wobec 36 proc. rok wcześniej.
Dezaprobatę dla działań Trumpa wyraziło 70 proc. badanych w sprawach gospodarczych, 69 proc. w kwestii ceł, 64 proc. w polityce zagranicznej oraz 56 proc. w sprawach związanych z imigracją.
Najlepiej ocenianym obszarem pozostaje bezpieczeństwo granic. W tej kwestii opinie podzieliły się po równo: 50 proc. respondentów wyraziło aprobatę, a 50 proc. dezaprobatę.
Wzrost kosztów życia nie pomaga
Jak odnotował w czwartek „The Hill”, kampania Trumpa przed wyborami w 2024 r. koncentrowała się na obietnicy obniżenia kosztów życia. Portal zwraca uwagę, że wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen ropy i kosztów energii.
Według danych AAA średnia cena galonu benzyny regularnej w USA wynosiła w środę około 4,33 dol., czyli o 1,25 dol. więcej niż rok wcześniej.
Jak przypomina „The Hill”, Trump przyznał niedawno, że konflikt z Iranem może zaszkodzić republikanom w wyborach, jednocześnie bagatelizując obawy związane ze wzrostem cen paliw.
Sondaż Fox News przeprowadzono w dniach 9-12 października na próbie 1202 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wyniósł 2,5 pkt proc.