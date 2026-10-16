„Decyzja zapadła w Białym Domu”. Doniesienia ws. systemu Starshield w Ukrainie

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Decyzja o ograniczeniu działania Starshield, czyli systemu satelitarnego wykorzystywanego przez Ukrainę do łączności na polu walki i obsługi dronów, zapadła w Białym Domu. Poinformowoała o tym agencja Reutera.

Starshield, czyli wojskowa wersja usługi Starlink

Starshield to program koncernu SpaceX Elona Muska przeznaczony dla rządów, wojska i służb bezpieczeństwa. Został zaprojektowany pod potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA i ich sojuszników.

Jest rozwijany na bazie technologii cywilnego systemu internetu satelitarnego Starlink. Służy m.in. do: szyfrowanej łączności satelitarnej dla instytucji państwowych, obsługi ładunków wojskowych i wywiadowczych na satelitach, bezpiecznej transmisji danych, monitorowania i obserwacji Ziemi.

Reuters: Decyzja ws. systemu Starshield w Ukrainie zapadła w Białym Domu

Informacje te zotały przekazane przez dwóch amerykańskich urzędników oraz przedstawiciela innego państwa zachodniego, zaznajomionego ze sprawą.

Według tych źródeł kierownictwu departamentu obrony USA przekazano, że należy ograniczyć działanie systemu Starshield, wykorzystywanego przez ukraińskie wojsko.

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Źródła nie wskazały, kto konkretnie w Białym Domu podjął taką decyzję ani kto odpowiadał za jej wdrożenie. Wysoki rangą przedstawiciel władz USA oświadczył jednak, że „prezydent nigdy nie wystąpił z taką prośbą”. Biały Dom nie odpowiedział na pytania, czy prośba mogła zostać zgłoszona przez innych przedstawicieli administracji.

W nocy z 13 na 14 października terminale Starshield na ukraińskich dronach zaczęły utrzymywać łączność jedynie przy prędkościach do 160 km/h. Miało to wpływ m.in. na działanie dronów przechwytujących, używanych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców o napędzie odrzutowym Gerań-4 i Gerań-5, które osiągają prędkość 350-600 km/h.

Po wprowadzeniu ograniczeń w dostępie Ukrainy do Starshield przedstawiciele ukraińskich władz kontaktowali się z wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu, Departamentu Stanu i Pentagonu, próbując wyjaśnić przyczyny decyzji. Jak powiedział jeden z ukraińskich urzędników, strona ukraińska otrzymała informację, że decyzja zapadła w Białym Domu.

W czwartek przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony powiedział, że terminale ponownie działają w ruchu, ale tylko przy prędkościach do 160 km/h.

Starshield został opracowany przez SpaceX specjalnie na potrzeby instytucji rządowych i służb bezpieczeństwa narodowego, przede wszystkim Pentagonu - podkreślił Reuters.

Musk: Ostateczne decyzje podejmuje Trump

Elon Musk, szef SpaceX, oświadczył w środę, że decyzje w sprawie wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa.

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Trump naciska na Kijów, by zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. W ostatnim czasie powiedział też, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory. 9 października prezydent USA ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.