„Nadszedł czas, by ktoś inny negocjował”. Trump uderza w Zełenskiego

RMF24

Prezydent USA Donald Trump kolejny raz ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził, że to nie obecny przywódca tego kraju, ale ktoś inny, powinien prowadzić negocjacje pokojowe w imieniu Ukrainy.

Trump: Chcę, żeby ludzie przestali ginąć

Zełenski to człowiek, który już dawno powinien był doprowadzić do zakończenia tej wojny. Gdyby mnie posłuchał, już dawno wynegocjowałby znacznie lepsze porozumienie i miałby po swojej stronie milion ludzi, którzy nadal by żyli - ocenił prezydent USA Donald Trump.

Szczerze mówiąc, uważam, że nadszedł czas, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy. Bo co udało się osiągnąć? Niewiele, a zginął milion ludzi — dodał amerykański przywódca.

Trump zapewnił, że USA nadal dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą. Pytany o ograniczenie dostępu do systemów Starlink w Ukrainie, stwierdził, że nie wie, kto podjął taką decyzję i sam chciałby się dowiedzieć. Mówił także, że Amerykanie dali Ukrainie dużo, a w zamian nie otrzymali niczego.

Czy Trump odwrócił się od Ukrainy? Odpowie były ambasador RP przy NATO W Rozmowie o 7:00 w RMF24 zapytamy Tomasza Szatkowskiego o rosnące napięcie wokół Kijowa. Donald Trump ponownie oskarża Wołodymyra Zełenskiego o brak woli zakończenia wojny, a Władimir Putin ma zabiegać o trójstronne spotkanie z przywódcami Stanów…

Gdy jeden z reporterów podkreślił, że według Zełenskiego, zawieszając sankcje na Rosję, Trump wsparł Putina, prezydent USA odpowiedział, że wspiera zakończenie wojny.

Szczerze mówiąc, Zełenski nie pomaga zbytnio w rozwiązaniu tej sytuacji. Uważam, że nie chce zakończyć tej wojny, ale ja chcę, żeby ludzie przestali ginąć - zadeklarował.

Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami (fot. JIM LO SCALZO) / PAP/EPA

Pytany o to, czy zgodził się na trójstronne spotkanie z przywódcami Rosji i Chin, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem, w sprawie Ukrainy, Trump odparł: „Nie, ale zgodziłbym się na takie spotkanie”.

Nie tyle ze względu na Ukrainę, ponieważ, szczerze mówiąc, Rosja zachowuje się w tej sprawie w porządku. Niewiele robi, i to samo dotyczy Chin. Spotkalibyśmy się, żeby porozmawiać o broni jądrowej i denuklearyzacji – tłumaczył.

Zełenski stanowczo o amerykańskiej taktyce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę Bloombergowi, że według niego administracja przywódcy USA Donalda Trumpa podjęła działania, mające skłonić Ukrainę do kapitulacji. Zaproponował, że Ukraina przestanie atakować rafinerie w Rosji, jeśli dostanie więcej pocisków Patriot.

Stany Zjednoczone dostarczają obecnie Ukrainie zaledwie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie, czyli około jednej czwartej liczby dostarczanej za administracji Joego Bidena. Za prezydentury Trumpa Amerykanie sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je bezpłatnie w ramach pomocy wojskowej.

Czy spotkanie w Norwegii może zmienić relacje USA i Ukrainy?

Podczas poniedziałkowej wideokonferencji z delegacją amerykańskich parlamentarzystów Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że w najbliższych dniach w Norwegii dojdzie do spotkania ukraińskich negocjatorów z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Ostatnie spotkanie ukraińskiej delegacji z amerykańskimi negocjatorami odbyło się 9-10 października w Miami. Po zakończonych przedwcześnie rozmowach doszło do pogorszenia wzajemnych relacji i serii krytycznych wypowiedzi Trumpa i Zełenskiego.