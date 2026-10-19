Papież rozmawiał z Zełenskim. Walka o uratowanie miasta

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Trzy dni po rozmowie z Władimirem Putinem papież Leon XIV rozmawiał w poniedziałek z Wołodymyrem Zełenskim. Poruszono m.in. kwestię odciętego od świata miasta Ołeszki.

Papież Leon XIV rozmawiał w poniedziałek przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował Watykan. W wydanym komunikacie podkreślono, że papież nawiązał do bardzo poważnej sytuacji w okupowanym przez Rosję mieście Ołeszki na południu Ukrainy.

Jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli papież rozmawiał w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, apelując do niego o rozejm w celu umożliwienia dostaw pomocy dla ludności oraz bezpiecznej ewakuacji mieszkańców miasta.

Papież Leon XIV rozmawiał z Putinem. Wezwał do zawieszenia broni Papież Leon XIV rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ojciec Święty wyraził swoje „głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki, w obwodzie chersońskim” i wezwał do zawieszenia broni, aby umożliwić…

Apel o rozejm humanitarny

W komunikacie przekazanym dziennikarzom po rozmowie Leona XIV z prezydentem Zełenskim watykańskie biuro prasowe podało: „Podczas rozmowy Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Ołeszki w obwodzie chersońskim, nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej”.

„Ojciec Święty wyraził nadzieję, że współpraca obu stron umożliwi dotarcie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej. Ponadto Ojciec Święty ponowił zapewnienie o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu i pokoju” - głosi watykański komunikat.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Dramatyczna sytuacja w Ołeszkach

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Ołeszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.