Czy Trump odwrócił się od Ukrainy? Odpowie były ambasador RP przy NATO

Poruszymy również temat planowanych ćwiczeń wojskowych w Polsce z udziałem żołnierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Czy to przygotowanie do ewentualnego rozmieszczenia europejskich sił w Ukrainie po zawarciu rozejmu?
Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by taki kontyngent rzeczywiście mógł powstać. Czy jego obecność byłaby skutecznym zabezpieczeniem przed kolejną rosyjską agresją?
Nie zabraknie również pytania o rosyjską presję na państwa bałtyckie, działania dezinformacyjne i spór o dalsze finansowanie pomocy dla Ukrainy. Jak skutecznie przeciwstawiać się rosyjskim wpływom i czy wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów może odegrać kluczową rolę w dalszym wspieraniu Kijowa?
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