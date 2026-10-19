Czy Trump odwrócił się od Ukrainy? Odpowie były ambasador RP przy NATO

RMF24

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W Rozmowie o 7:00 w RMF24 zapytamy Tomasza Szatkowskiego o rosnące napięcie wokół Kijowa. Donald Trump ponownie oskarża Wołodymyra Zełenskiego o brak woli zakończenia wojny, a Władimir Putin ma zabiegać o trójstronne spotkanie z przywódcami Stanów Zjednoczonych i Chin. Czy możliwe jest porozumienie pokojowe, które nie będzie oznaczało zwycięstwa Rosji? Co to oznacza w kontekście bezpieczeństwa Europy?

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Poruszymy również temat planowanych ćwiczeń wojskowych w Polsce z udziałem żołnierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Czy to przygotowanie do ewentualnego rozmieszczenia europejskich sił w Ukrainie po zawarciu rozejmu?

Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by taki kontyngent rzeczywiście mógł powstać. Czy jego obecność byłaby skutecznym zabezpieczeniem przed kolejną rosyjską agresją?

Nie zabraknie również pytania o rosyjską presję na państwa bałtyckie, działania dezinformacyjne i spór o dalsze finansowanie pomocy dla Ukrainy. Jak skutecznie przeciwstawiać się rosyjskim wpływom i czy wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów może odegrać kluczową rolę w dalszym wspieraniu Kijowa?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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