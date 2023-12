Czesi opłakują ofiary strzelaniny, do której doszło na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze. 24-letni napastnik zabił 14 osób i ranił 25. Sam także zginął na miejscu. O dramatycznych wydarzeniach opowiedzieli świadkowie. "Na schodach widziałem dużo krwi, lekarzy i nosze z ciałami" – relacjonował jeden z wykładowców uniwersytetu, Siergiej Miedwiediew.

Policja w trakcie akcji Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze, 21.12.2023 rok. / MICHAL CIZEK / East News

Czechy w żałobie po czwartkowej strzelaninie, do której doszło na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola. W czasie koncertu kolęd do budynku wtargnął 24-letni student z długą bronią maszynową. Mężczyzna zastrzelił 14 osób, a 25 ranił. Napastnik zginął podczas akcji policji. Możliwe, że popełnił samobójstwo, chociaż nie wykluczono, że mogli zastrzelić go mundurowi. 24-latek najprawdopodobniej wcześniej zabił także swojego ojca. Czeskie media wskazują, że mężczyzna miał problemy psychiczne. Minister spraw wewnętrznych Czech stwierdził, że gdyby nie szybka akcja policji mogłoby być o wiele więcej ofiar, ponieważ na terenie wydziału znaleziono większa liczbę broni i amunicji.