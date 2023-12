Czesi wstrząśnięci tragedią, do której doszło na uniwersytecie w Pradze. W strzelaninie zginęło 15 osób, a 25 zostało rannych. Czeski rząd zarządził na 23 grudnia żałobę narodową. Flagi na budynkach rządowych mają zostać opuszczone do połowy masztu, a w południe ofiary mają zostać uczczone minutą ciszy. W świątyniach mają bić dzwony. W Pradze jest specjalny wysłannik RMF FM Michał Dobrołowicz.

W pobliżu miejsca strzelaniny wielu mieszkańców Pragi zapaliło świeczki. / Martin Divisek / PAP/EPA

Plac Jana Palacha, w okolicach którego doszło wczoraj do tragedii, nadal jest odgrodzony policyjnymi taśmami. Na miejscu w nocy były policyjne radiowozy i karetki pogotowia. Wielu mieszkańców Pragi, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, nie może zrozumieć dlaczego doszło do strzelaniny.

Nikt nie wie z jakowego powodu się to wydarzyło, bardzo to wszystkich interesuje. Na razie wiemy tylko, że to student - mówił naszemu reporterowi pan Jan.

W porannej prasie można przeczytać, że ubrany na czarno napastnik wczoraj po południu z długą bronią maszynową wszedł do budynku Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola. W tym czasie w budynku odbywał się koncert kolęd. Mężczyzna zastrzelił 15 osób, a 25 ranił.