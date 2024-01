„Na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni” – tak na pytanie o to, jak długo minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodar będzie podejmował decyzję ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, odpowiedział w sobotę na antenie TVN24 wiceszef MS Arkadiusz Myrcha.

Poseł KO Arkadiusz Myrcha podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie / Albert Zawada / PAP Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni - powiedział Myrcha, pytany w TVN24 czy bardziej dni, czy tygodnie są potrzebne ministrowi sprawiedliwości na podjęcie decyzji ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaznaczył, że to jest kwestia "niełatwa do analizy i jest to jeden z elementów decyzji, które musi podejmować w przyszłości prokurator generalny". W pierwszej kolejności w wyniku wszczęcia postępowania ułaskawiającego pan prokurator generalny zwraca się do sądów, które wydawały wyroki w tych sprawach o przesłanie akt sprawy, na podstawie tych akt dopiero będzie tworzona opinia przez prokuratora generalnego, ale też ewentualne podejmowanie decyzji co do kontynuowania kary - wyjaśnił. Na pytanie, czy minister otrzymał już akta sprawy, o które poprosił, Myrcha odpowiedział: Nie, jeszcze nie. Prezydent wszczął postępowanie ułaskawieniowe Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zaznaczył, że postępowanie będzie przeprowadzone w "trybie prezydenckim". Zwrócił się też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. W marcu 2015 r. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - były szef CBA i jego zastępca - zostali skazani nieprawomocnie na kary 3 lat więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącą tzw. afery gruntowej. W procesie byłych szefów CBA sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, choć brak było podstaw prawnych i faktycznych do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Leppera. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu skazanych nieprawomocnie byłych szefów CBA. Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 r. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta prawem łaski i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania. 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Zobacz również: Miesiąc rządu Donalda Tuska

