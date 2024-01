​"Powiem uczciwie, niestety (zbrodnia sprzed 5 lat) niczego na nie nauczyła. To jest bardzo smutne. Pamiętam atmosferę w kościele w czasie pogrzebu, przepiękne słowa ojca Ludwika Wiśniewskiego. Myślę, że niestety niewielu z nas, mówię specjalnie z nas, bo nikt z nas jest bez winy, nie do końca przejęło się tymi słowami" - mówił o zabójstwie Pawła Adamowicza Gość Krzysztofa Ziemca Jacek Karnowski.

Dziś, w piątą rocznicę śmierci byłego Pawła Adamowicza, w Gdańsku odbędzie się Światełko dla Pawła Adamowicza. "Te uroczystości pokazują naszą pamięć i brak zgody na to, co się stało. To już pięć lat, a każdy z nas ciągle czuje Pawła wokół siebie, bo to był bardzo mądry, dobry i przyjacielski człowiek. Z drugiej strony chcielibyśmy dać sygnał, że nie ma zgody na wszelkiego typu hejt, bezpodstawne oskarżenia, na takie obrzucanie ludzi słowami, które są bardziej dotkliwe niż kamienie. Te słowa, które przez wiele, wiele lat raniły Pawła i jego rodzinę, najbliższych doprowadziły do tego, że rękami szaleńca został zamordowany" - zaznaczył poseł KO. Były prezydent Sopotu podkreślił, że spodziewa się na uroczystościach "kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób". "Jest to piąta, okrągła rocznica, duży cykl wydarzeń, który wczoraj rozpoczął się promocją książki rzecznika Pawła Adamowicza" - zaznaczył.

Jak uporządkować sytuację prawną w Polsce?

Krzysztof Ziemiec pytał swojego Gościa o to, jak uporządkować sytuacje prawną w Polsce. "Jestem przekonany, że dwa takie punkty to będą ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i o mediach publicznych, gdzie na pewno nikt z nas nie będzie chciał jakiejkolwiek przewagi (...). Powiedzmy sobie szczerze, że wszelkie analizy konstytucyjne pokazują, że obecna KRS i cześć Sądu Najwyższego nie jest sędziami. Mówi też o tym wyrok TSUE. Trzeba z jednej strony przestrzegać konstytucji i prawa, które jest, a z drugiej strony proponować rozwiązania, które skończą dualizm prawny. Pan prezydent sam w swoim wystąpieniu nazwał tę sytuację dualizmem prawnym, zapominając o tym, że sam do tego dualizmu się przyczynił" - mówił.

Dopytywany czy poniedziałkowa wizyta premiera w Pałacu Prezydenckim może zmienić coś w sprawie sytuacji w Polsce, odpowiedział: "Na pewno trzeba uzdrowić niezależność sądowniczą, czyli sytuację z KRS. Jestem przekonany, że niedługo pan minister Bodnar z premierem Donaldem Tuskiem taką sytuację zaproponują i zaproponują, żeby to wspólnie zrobić z panem prezydentem i drugą stroną" - zaznaczył. Podkreślił jednak, że druga strona musi chcieć rozmawiać "a nie okłamywać wszystkich, że ma większość parlamentarną i może stworzyć rząd, przesuwać o dwa tygodnie objęcie władzy przez tych, którzy legalnie wygrali wybory" - zaznaczył. Podkreślił, że opozycja nie może też bronić osób skazanych prawomocnym wyrokiem, a prezydent nie może ich "przechowywać w swoim pałacu".

Jego zdaniem Donald Tusk może zaproponować prezydentowi nowe rozwiązania prawne, które pozwolą zresetować obecną sytuację prawną tak, aby "sędziowie wybierali sędziów".

Czu jego zdaniem prezydent odpowie nową sytuacją o KRS? "Pan prezydent musi się pogodzić z tym, że wybory wygrała inna opcja niż tak, którą on reprezentuje. Musi wznieść się ponad swój partykularny interes Prawa i Sprawiedliwości".