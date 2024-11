Po podliczeniu głosów z 98,65 proc. komisji wyborczych Maia Sandu ma ich w II turze wyborów prezydenckich 54,9 proc. "Daliście lekcję demokracji" - powiedziała do swoich wyborców Sandu, która jako główny cel swoich rządów wskazuje dążenie Mołdawii do UE oraz zacieśnienie kontaktów z Zachodem. Jej oponent Stoianoglo, kandydat prorosyjskiej partii socjalistów, wezwał wszystkich, by "zachowali spokój". "Demokracja to przede wszystkim dojrzałość w obliczu wyników" - oświadczył.

Maia Sandu po ogłoszeniu wyników wyborów w siedzibie swojej kampanii w Kiszyniowie w Mołdawii / EPA/DUMITRU DORU / PAP Wyniki z 98 proc. komisji: Sandu prowadzi z wynikiem 54,9 proc. Według danych CKW w komisjach wyborczych na terytorium Mołdawii wygrał Stoianoglo z wynikiem ok. 51,19 proc. Tradycyjnie na korzyść prozachodniej kandydatki przeważyła mobilizacja diaspory, tym razem rekordowa - według danych z północy w nocy z niedzieli na poniedziałek za granicą zagłosowało ponad 327 tys. wyborców. Po podliczeniu głosów z prawie 99 proc. komisji wyborczych Maia Sandu ma ich łącznie w II turze wyborów prezydenckich 54,9 proc. Oprócz tego mapa wyników, opublikowana przez firmę iData powtarza znany model: Sandu zdecydowanie wygrała w centrum kraju, a północ i południe należy do kandydata uważanego za prorosyjskiego. Podobnie rozkładały się w kraju wyniki referendum, dotyczącego wpisania eurointegracji do konstytucji. W Kiszyniowie w II turze Sandu poparło ok. 57 proc. wyborców. Stoianoglo pokonał Sandu w autonomicznej Gagauzji, najbardziej prorosyjskim regionie Mołdawii. Tam, zgodnie z oczekiwaniami, Sandu osiągnęła najgorszy wynik - 2,94 proc. W separatystycznym Naddniestrzu, również regionie prorosyjskim, na Sandu zagłosowało 20,6 proc. obywateli Mołdawii. Wzywam wszystkich do zachowania spokoju, niezależnie od liczb. Głos każdego zasługuje na szacunek, a demokracja to przede wszystkim dojrzałość w obliczu wyniku - mówił, cytowany przez portal Newsmaker.md Stoianoglo w noc wyborczą. Mam nadzieję, że od tej chwili zakończymy narzucone nam nienawiść i rozłam - powiedział, wzywając „prorządowe media i NGO”, by powróciły do „obiektywnego relacjonowania”. Do akredytowanych w Kiszyniowie dyplomatów zaapelował o „ostrożność, obiektywność i zrównoważone podejście”. Maia Sandu do wyborców: Daliście lekcję demokracji Maia Sandu w przemówieniu podziękowała Mołdawianom. Mołdawio, zwyciężyłaś. Dzisiaj daliście lekcję demokracji, którą należy zapisać w podręcznikach historii - mówiła Sandu, gdy niepełne jeszcze wyniki wyborów dawały jej 54 proc. Dzisiaj ocaliliście Mołdawię - dodała, zwracając się do swoich wyborców. Nikt nie przegrał - zapewniała, zwracając się do zwolenników swojego oponenta, Alexandra Stoianoglo. Obiecała, że zamierza być „prezydentką wszystkich”. W pierwszej turze wyborów 20 października Sandu zdobyła 42,45 proc. głosów, a Stoianoglo - prawie 26 proc. Mołdawia wybrała. Kierunek Zachód Sandu, wspierana przez Partię Działania i Solidarności (PAS), jako główny cel swoich rządów wskazuje dążenie Mołdawii do UE oraz zacieśnienie kontaktów z Zachodem. Stoianoglo do wyborów poszedł jako kandydat prorosyjskiej partii socjalistów. W czasie kampanii pozycjonował się jako kandydat proeuropejski, jednocześnie apelując o poprawne relacje z Rosją. Sandu nazwała go rosyjskim "koniem trojańskim", a większość ekspertów uważała, że w obecnej kampanii Stoianoglo był "kandydatem Moskwy". On sam twierdził, że jest apolityczny i chce być "prezydentem wszystkich".