Trwają poszukiwania młodych krokodyli, które uciekły z farmy hodowlanej w Prowincji Przylądkowej Zachodniej w Republice Południowej Afryki - poinformowały władze po schwytaniu 26 gadów. Nie wiadomo, ile pozostaje jeszcze na wolności.

Krokodyle nilowe uciekły do rzeki Breede z farmy hodowlanej w okolicy Bonnievale. Zwierząt poszukują policjanci, właściciele ziemscy i urzędnicy zajmujący się ochroną przyrody.

Władze podały, że krokodyle mają do półtora metra długości.



Złapaliśmy dotąd 26, ale nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest jeszcze na wolności - powiedziała Petro van Rhyn, rzeczniczka regionalnej służby ochrony środowiska CapeNature.



Hodowane głównie na skóry krokodyle mogą osiągać długość pięciu metrów, a dorosłe samce ważą ponad pół tony.



Stanowią średnie zagrożenie dla ludzi, ponieważ są zwierzętami hodowlanymi przyzwyczajonymi do regularnego karmienia i nie polują na pożywienie, ale są dzikie i kierują się instynktem - powiedział rzecznik rządu Prowincji Przylądkowej Zachodniej James-Brent Styan. Zaapelował o niezbliżanie się do rzeki.